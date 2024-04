Justify exaltado al Hall de la Fama del Hipismo Norteamericano

Los pura sangre Justify y Gun Runner y el jockey Joel Rosario encabezan la clase de nueve miembros elegidos para ingresar al Museo Nacional de Carreras y Salón de la Fama, se anunció este martes 23 de abril. La clase de 2024 también incluye al veterano columnista del Daily Racing Form Joe Hirsch, quien, junto con Clement L. Hirsch (sin relación) y Harry Guggenheim, fue elegido para la inducción por ser un Pilar del Turf.

El jockey Abe Hawkins y los purasangres Aristides y Lecomte fueron seleccionados para la incorporación por el Comité de Revisión Histórica Pre-1900. La ceremonia de juramentación se llevará a cabo el 2 de agosto en el pabellón de ventas Fasig-Tipton en Saratoga Springs a las 10:30 a.m. Justify, Gun Runner y Rosario, todos en su primer año de elegibilidad, fueron seleccionados en la categoría contemporánea y recibieron al menos el 50% más un voto en 177 boletas devueltas por votantes elegibles.

En la votación de este año hubo 17 finalistas contemporáneos. Quienes no lograron los votos necesarios para la inducción fueron el jockey Jorge Chávez, los entrenadores Christophe Clement, Kiaran McLaughlin, Graham Motion, Doug O’Neill, John Sadler y John Shirreffs; y los caballos Blind Luck, Game On Dude, Gio Ponti, Havre de Grace, Kona Gold, Lady Eli y Rags to Riches.

Justify, en 2018, se convirtió en el decimotercer ganador de la Triple Corona de las carreras. Hijo de Scat Daddy, entrenado por Bob Baffert para China Horse Club, director de Plains Partners, Starlight Racing y WinStar Farm, y criado por John Gunther, Justify terminó primero en sus seis presentaciones en una carrera pistera que duró solo 111 días.

La victoria de Justify en el Santa Anita Derby (G1) todavía está en el limbo debido a una prueba positiva de escopolamina. Casi seis años después, se ordenó la descalificación de Justify de esa victoria, un fallo que está siendo impugnado en los tribunales. Después del Santa Anita Derby, Justify arrasó en el Kentucky Derby, Preakness Stakes y Belmont Stakes antes de retirarse. Fue elegido campeón tresañero y Caballo del Año.

Gun Runner, el Caballo del Año 2017 y campeón macho mayor de tierra, compiló un récord de 12-3-2 en 19 salidas y sus ganancias fueron de $15,988,500, las segundas más altas detrás de Arrogate para un pura sangre con base en Norteamérica. Hijo de Candy Ride, propiedad de Winchell Thoroughbreds y Three Chimneys Farm, criado por Besilu Stables y entrenado por Steve Asmussen, Gun Runner en 2017 ganó cuatro clásicos Grado 1.

Rosario, hasta el martes, tiene 3,604 victorias en su carrera y las ganancias de su carrera de $319,313,804 lo ubican en el cuarto lugar de todos los tiempos entre los jockeys con base en América del Norte. Ha ganado 413 clásicos de grado, 115 Clásicos Grado 1, incluido el Kentucky Derby de 2013 a bordo de Orb, y el Belmont Stakes de 2014 y 2019 a bordo de Tonalist y Sir Winston, respectivamente.