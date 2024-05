Por un dólar ($1) se transfiere este prestigioso hipódromo al estado según acuerdo

La Junta de Obras Públicas aprobó hoy un acuerdo para transferir la propiedad del hipódromo de Pimlico, actualmente de The Stronach Group al estado de Maryland. El acuerdo histórico garantiza la sede del Preakness Stakes en Baltimore, establece a Pimlico como la sede de las carreras de pura sangre durante todo el año en Maryland y crea un centro de actividad económica durante todo el año en la comunidad de Park Heights en Baltimore.

"Cuando se trata de proyectos con impacto generacional, nuestra administración ha dejado en claro que no solo estamos enfocados en cerrar un acuerdo, sino que estamos enfocados en impulsar el desarrollo económico en todas nuestras comunidades", dijo el gobernador Moore. “Apenas unos días antes de la edición 149 del Preakness Stakes, hemos llegado a un acuerdo que mantendrá las carreras de caballos en Pimlico durante generaciones y generará prosperidad económica para la ciudad de Baltimore."

El gobernador Moore prosigue: "Gracias a la Asamblea General, a la Autoridad Operativa del Hipódromo de Pura Sangre de Maryland, a The Stronach Group, 1/ST y al Maryland Jockey Club por su colaboración para llevar este acuerdo a la meta”.

Un Hipódromo por un Dolar.

Los términos del acuerdo marco incluyen la transferencia de propiedad de Pimlico del Grupo Stronach a la Autoridad Operativa de Hipódromos de Pura Sangre de Maryland por un dólar a partir del 1 de julio. El estado arrendará el hipódromo de Laurel Park por tres años a partir del 1 de enero de 2025 a un costo de un dólar por año, donde se llevarán a cabo carreras mientras se realizan las obras en Pimlico, por unos $400 millones, aunque se espera que el Preakness N°150 se celebre en Pimlico el próximo año.

Una vez finalizada la construcción, The Stronach Group conservará la propiedad de Laurel Park y podrá vender o reconstruir la propiedad para uso no relacionado con las carreras. El acuerdo también incluye la transferencia de derechos de Preakness Stakes a la Autoridad Operativa de Hipódromos de Pura Sangre de Maryland a través de un acuerdo de licencia a largo plazo con The Stronach Group después del Preakness N°151 en 2026.

"Con la aprobación y firma de estos acuerdos, pondremos a las carreras de caballos de Maryland en una base sólida para el futuro", dijo Greg Cross, presidente de la Autoridad Operativa del Hipódromo de Maryland. El acuerdo también garantiza la renovación completa de las instalaciones de Pimlico, incluida la pista de carreras y la construcción del hotel y el espacio para eventos.

Inversión Social y Regional

El plan incluye una inversión de $10 millones a través del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario para promover vivienda, capacitación laboral, desarrollo laboral y otras prioridades locales dentro de la comunidad de Park Heights; desarrollo de una nueva instalación de capacitación externa; y el establecimiento de una organización sin fines de lucro para operar carreras en Maryland de acuerdo con las mejores prácticas nacionales.

"Gracias al apoyo del gobernador Moore y a la asociación de la Autoridad Operativa del Hipódromo de Pura Sangre de Maryland bajo el liderazgo de Greg Cross, se ha asegurado un nuevo futuro brillante y sostenible para la industria de las carreras de pura sangre en Maryland", dijo Belinda Stronach, presidenta y CEO del Grupo Stronach. "Este acuerdo es una victoria para nuestra industria y, lo que es más importante, una victoria para la comunidad, en particular para Park Heights".

La semana pasada, el gobernador Moore firmó el proyecto de ley sobre propiedad de instalaciones de carreras de caballos y operaciones de construcción de carreras, que proporciona financiación y autorización para el acuerdo histórico. La medida apoya la crítica industria equina de Maryland, que representa el 25% de la base agrícola del estado, aproximadamente 28,000 empleos y $3 mil millones en impacto económico total. El primer Preakness Stakes se llevó a cabo en Pimlico en 1873., el pasado sábado 18 de mayo fue la edición número 149 del magno evento en Pimlico.

Con información de tristatealert