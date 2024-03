Mira las montas de Irad Ortiz Jr en la tarde clásica del sábado

En un programa especial en el marco de la principal prueba clasificatoria al Kentucky Derby que se corre en este hipódromo del estado de Florida, el Tampa Bay Derby (G2) de Tampa Bay Downs con $400.000 en premios, varias estrellas de la fusta estarán presentes con compromisos en esta jornada de gala.

Uno de los jockeys líderes que estarán activos este sábado en Tampa Bay Downs, es el 5 veces Eclipse Award y actual líder de la estadística del Championship Meet de Gulfstream Park, el puertorriqueño Irad Ortiz Jr, quien registra compromisos en los cinco stakes programados en la reunión clásica. Irad tiene en total 10 compromisos de las 12 carreras programadas iniciando con Practical Way N°1 de José Francisco D´Angelo, en la cuarta carrera conducirá a Camera N°12 entrenada de Todd Pletcher y en la quinta prueba a Segesta N°9, presentada por Chad Brown.

Luego inicia Irad Ortiz Jr. sus compromisos selectivos en la sexta carrera, el Michelob Ultra Challenger S (G3) de $100.000 donde monta al seisañero Dynamic One del establo de Todd Pletcher.

En el Columbia Stakes, séptima carrera, Irad Ortiz Jr. firma el compromiso del ejemplar Move To Gold, N°3, entrenado por Chad Brown. Continúan las montas de Irad Ortiz Jr. en la octava carrera, prueba de Handicap de $50.000 donde llevará al N°10 Easy Come Easy Go, del establo de Renaldo Richards.

Prosigue Irad en la novena competencia, Hillsborough S (G2) de $225.000 donde adquirió compromiso con la yegua Fluffy Socks, N°1, yegua gramera entrenada por Chad Brown

En el décimo evento se celebrará el Florida Oaks Stakes (G3) de $200.000 donde Irad Ortiz Jr guiará a la potra N°10 Weigh The Risks, del establo de Chad Brown.

El Tampa Bay Derby (G3), de $400.000, la carrera central de la jornada, clasificatoria con 50 puntos del Kentucky Derby para el ganador, es la undécima competencia en el orden e Irad Ortiz Jr. será el piloto de Good Money (Good Magic), potro del Calumet Farm que entrena Chad Brown.

En la última carrera, duodécima, cierran los compromisos de Irad Ortiz Jr., en un Allowance de $53.000 con el ejemplar irlandés Notinamillionyears, preparado por Chad Brown. Vemos así que de las 5 carreras selectivas del sábado en Tampa Bay Downs, hay 4 en las que Irad Ortiz Jr. conducirá ejemplares del establo del entrenador inglés Chad C. Brown y solo en un evento de stakes guiará a un entrenado por Todd Pletcher.