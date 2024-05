Jockey de Puerto Rico recibe esta distinción en Estados Unidos

Cada semana es escogido en Estados Unidos el látigo profesional más destacado por su ejecutoria en las pistas, y es evidente el mérito para un jockey que con solo dos años de actividad, logra ganar una carrera de tanta importancia como el Preakness Stakes (G1). Jaime Torres, jockey boricua, ganó el codiciado evento a bordo de Seize the Grey (Arrogate), para hacerse acreedor a la selección unánime como Jockey de la Semana por el panel de expertos en carreras durante la semana del 13 al 19 de mayo.

El honor semanal reconoce a los jinetes por sus logros en el hipismo y que son miembros del Jockeys’ Guild, la organización que representa a más de 1,050 jinetes activos, retirados y permanentemente discapacitados en los Estados Unidos. Decir que el jockey puertorriqueño Jaime Torres está en la vía rápida en su incipiente carrera como jinete es quedarse corto.

Corriendo en su primera monta en una prueba de la Triple Corona para el legendario entrenador del Salón de la Fama D. Wayne Lukas, Torres y Seize the Grey llegaban al Preakness con una victoria sorpresa en la Pat Day Mile (G2) en Churchill Downs el día del Kentucky Derby. La victoria llevó a Lukas a retener a Torres para el Preakness incluso después de que agentes que representaban a fustas más experimentados se acercaran a él.

“Significa mucho”, declara Torres. "Desde el principio, Wayne me ha brindado muchas oportunidades y lo aprecio". Después de salir del puesto cinco en el grupo de ocho para el Preakness, Torres guió con confianza a Seize the Grey hasta el frente, justo al lado de la barandilla en una superficie catalogada como fangosa. Seize the Grey continuó liderando el camino a lo largo de la recta final. Todavía al mando en la parte superior de la recta final, Seize the Grey pudo soportar la atropellada del héroe del Kentucky Derby Mystik Dan y de Catching Freedom.

Seize the Grey mantuvo a raya a Mystik Dan para ganar la segunda joya de la Triple Corona por 2 1/4 cuerpos decisivos en 1:56.82 para los 1900 metros. Torres, de 25 años y originario de Puerto Rico, descubrió la pasión por montar a caballo después de asistir a las carreras en Camarero. Para desarrollar su nuevo enfoque, dejó la universidad y se matriculó en la escuela de jockeys. Torres se mudó a Estados Unidos para convertirse en galopador y luego obtuvo su licencia de jockey en agosto de 2022.

Jaime Torres alcanzó su primer triunfo el 17 de septiembre de 2022 en Gulfstream Park a bordo de Takestwotowiggle. Al año siguiente, trasladó su rumbo a Nueva York y fue el aprendiz líder en el circuito de la NYRA. Montó en Fair Grounds durante el invierno pasado y terminó quinto en la clasificación. Torres tiene la intención de correr a tiempo completo en Saratoga este verano.

Otros nominados para Jockey de la Semana incluyeron a Javier Castellano con dos victorias en Pimlico, Frankie Dettori con una victoria en prueba de grado en Pimlico, Elvin González con una victoria en Prairie Meadows y nueve victorias en la semana para liderar a todos los jinetes, y John Velázquez. quien ganó el Black-Eyed Susan (G2) el 17 de mayo con la potra Gun Song.(Gun Runner).

Con información de paulickreport