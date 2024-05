¿Cuanto cuesta el caballo más caro del mundo? Aquí le contamos

Las carreras y la cría de caballos son una industria lucrativa, y en la cima de esta industria se encuentran algunos caballos extraordinariamente caros. ¿Pero cuánto cuesta el caballo más caro del mundo? Antes de determinar ese dato es menester estudiar los principales factores que inciden en el valor de un ejemplar purasangre de carreras.

Factores que influyen en el valor de un caballo



Pedigree y linaje: El pedigrí de un caballo es uno de los principales factores que determinan su valor. Los caballos que descienden de campeones suelen alcanzar precios más altos.

Líneas de sangre famosas: Northern Dancer: este pura sangre legendario ha engendrado muchos campeones, lo que ha influido en los linajes de innumerables caballos de carreras de primer nivel. La progenie de Northern Dancer incluye numerosos ganadores de clásicos y su legado genético continúa impactando significativamente el mundo de las carreras.

Mr Prospector: Conocido por producir descendencia veloz, el linaje de Mr. Prospector incluye varios caballos de carreras notables. Sus descendientes son apreciados por sus habilidades para correr, y su influencia se puede ver en muchos pedigrees de campeones modernos.



Rendimiento en la pista: El rendimiento en carrera es crucial. Los caballos que han ganado carreras prestigiosas como el Kentucky Derby, el Preakness Stakes o la Breeders' Cup son más valiosos.

Victorias en carrera notables: Ganar carreras importantes no sólo aumenta los ingresos de un caballo sino que también mejora significativamente su valor como perspectiva de reproducción. Las victorias en eventos prestigiosos se consideran un testimonio de la velocidad, la resistencia y la calidad general de un caballo.

Potencial de reproducción: La capacidad de un caballo para transmitir rasgos ganadores a su descendencia afecta significativamente su valor. Son especialmente buscados los sementales con éxito reproductivo demostrado.

Sementales probados: Los sementales que han engendrado múltiples caballos de carreras exitosos son muy valiosos. Sus tarifas de cría pueden ser astronómicas y poseer una participación en un semental de este tipo se considera una inversión lucrativa.

¿Cuál es el caballo más caro del mundo?



Fusaichi Pegasus ostenta el récord del caballo más caro del mundo, vendido por la asombrosa suma de 70 millones de dólares. Este pura sangre ganó el Derby de Kentucky de 2000, lo que aumentó su inmenso valor. Más allá de su éxito en las carreras, el valor de Fusaichi Pegasus se vio impulsado por su potencial como semental reproductor. Su venta marcó un momento significativo en la industria de las carreras de caballos, mostrando las alturas a las que podían dispararse los precios de los caballos.

Otros caballos de alto valor.

Shareef Dancer: Vendido por 40 millones de dólares en 1983, Shareef Dancer fue un caballo de carreras exitoso y una perspectiva de cría aún más valiosa. The Green Monkey: A pesar de no estar a la altura de las expectativas de las carreras, este caballo se vendió por 16 millones de dólares debido a su pedigree y potencial excepcionales.La venta de estos caballos no sólo establecieron récords sino que también puso de relieve los posibles retornos de la inversión en la industria de las carreras de caballos.

Estas transacciones de alto valor demuestran los riesgos financieros que implica poseer caballos de carreras de primer nivel. ¿Por qué son tan caros estos caballos? Los caballos de alto valor como Fusaichi Pegasus a menudo son comprados por sindicatos y granjas de cría que los ven como inversiones a largo plazo. El potencial para ganar importantes honorarios de cría es un factor importante. Los sementales pueden cobrar honorarios de decenas o incluso cientos de miles de dólares por apareamiento, generando ingresos sustanciales.



Ser propietario de un caballo de carreras de primer nivel es un símbolo de estatus. No se trata sólo de las ganancias potenciales sino también del prestigio de poseer un campeón. Las celebridades y las personas ricas a menudo invierten en caballos de carreras por su prestigio y emoción. Su participación añade glamour al deporte y puede hacer subir los precios de los caballos de élite.

Cómo funcionan las subastas

En las subastas, los caballos desfilan y los compradores potenciales pujan, lo que a menudo eleva los precios a millones. Los compradores suelen emplear diversas estrategias, incluidas guerras de ofertas y ofertas secretas, para conseguir los caballos deseados. La dinámica de una subasta puede afectar significativamente el precio de venta final.

Con información de english.newstracklive