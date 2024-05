Ejemplar de un entrenador fallecido por ataque cardíaco sale positivo a sustancia prohibida

El 21 de mayo, la Unidad de Integridad y Bienestar Hípico (HIWU) informó en su sitio web que la potra Devil Pays in Gold (Uncle Lino) dio positivo a la sustancia prohibida Metformina luego de una carrera disputada el 8 de marzo en Laurel Park, Maryland, donde entró en el segundo lugar. Sin embargo, el fallo no incluye a ningún entrenador, y por una buena razón. David Howard figuraba como entrenador de la carrera, pero falleció siete días después, de un ataque cardíaco a los 45 años de edad. No habría sabido en ese momento que Devil Pays in Gold habría dado positivo.

Declara la directora de comunicaciones y extensión de HIWU, Alexa Ravit, en un correo electrónico:"David Howard fue el entrenador registrado cuando Devil Pays in Gold dio positivo por metformina, Howard falleció ese mismo mes. Por lo tanto, las únicas sanciones potenciales para este caso son la descalificación de los resultados de la carrera y un período de inelegibilidad para el ejemplar, que ya ha cumplido”.

Los seres humanos utilizan la metformina para controlar la diabetes tipo 2 y se encuentra entre los medicamentos más recetados en el mercado. En varios de los casos de HIWU relacionados con metformina, los contactos han insistido en que el resultado positivo fue el resultado de la contaminación ambiental. Dos semanas después del fallecimiento de Howard, Devil Pays in Gold apareció en las carreras de Laurel con el entrenador Kieron Magee. Ella ganó un Allowance por 1 cuerpo y tres cuartos para su nuevo entrenador. No ha corrido desde esa carrera del 29 de marzo.

Según el boletín de la Asociación de Jinetes Pura Sangre de Maryland, Magee trabajó con Howard en la industria de las carreras y luego trabajó con caballos en el establo de Amanda Rawlings antes de obtener su licencia de entrenador en 2021. El mismo día que falleció, Howard ganó una prueba de $12,500 en Laurel con Thencomemorning (Friesan Fire) y, con el último caballo que presentó, terminó quinto en una carrera Starters Special Weight con Goldrush Hottie (Golden Lad). Howard logró 28 victorias en su carrera de 250 presentados en total.

Con información de TDN