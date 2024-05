Este es el primer ejemplar confirmado para buscar la doble corona en el Belmont Stakes

Con la construcción en curso en Belmont Park, El Belmont Stakes (G1) de 2024, se mudó a un hogar temporal en Saratoga para las próximas dos ediciones. El cambio de pista ha acortado la distancia del evento de 2400 metros a solo 2000 metros, debido al diseño de la pista de Saratoga. Por tanto este año el Belmont Stakes se correrá en la misma distancia del Kentucky Derby, dos kilómetros de recorrido.

El ganador del Preakness Stakes (G1), Seize the Grey, se preparará para correr en el Belmont Stakes (G1) de $2 millones en el Saratoga Race Course el 8 de junio, confirmó el entrenador D. Wayne Lukas este martes 21 de mayo. "Vamos a ir al Belmont", dijo Lukas. "Está genial, se recuperó notablemente bien". El hijo de Arrogate llegó al establo de su casa en Churchill Downs el 20 de mayo alrededor de las 3 p.m. y se ha adaptado bien. Lukas, que ha ganado el Belmont cuatro veces, calificó el viaje como "sin incidentes" y está listo para que el potro vuelva a entrenar.

"Probablemente tendrá un par de trabajos, eso lo decidiremos sobre la marcha", indica Lukas. "Veremos cómo está cada día". Entre los competidores a los que se enfrentará Seize the Grey se encuentran el ganador del Blue Grass Stakes (G1), Sierra Leone, que estuvo a punto de ganar el Kentucky Derby (G1) del 4 de mayo por nariz y Fierceness, el campeón del Eclipse 2023, como dosañero que corrió para un decepcionante puesto 15 como favorito en el Derby después de acompañar un ritmo rápido.

"Creo que probablemente sea la mejor carrera de las tres", dijo Lukas. "Cuando consideras los caballos frescos y la calidad de los caballos que participan, creo que será una carrera realmente buena". El competidor que Lukas está más emocionado de enfrentar en el Belmont es al ganador del Derby de Kentucky, Mystik Dan, quien llegó a Saratoga el 20 de mayo. Los planes de Mystik Dan no han sido confirmados por el entrenador Kenny McPeek, pero es posible que comiencen por el Belmont Stakes.

Si Mystik Dan se postula, será la primera vez que un ganador del Derby de Kentucky que perdió el Preakness regrese para el Belmont, desde que lo hizo Orb en 2013. Oxbow, ganador del Preakness de Orb y Lukas, se quedaría corto frente a Palace Malice ese año. Lukas calificó la revancha entre los dos ganadores de coronas como "tremendo" para el deporte. "Creo que cuando los cuadramos, especialmente cuando es 2000 metros, esa es una mejor distancia, eso le agrega un poco de sabor", dijo Lukas. "Esa es probablemente la historia".

Mientras Mystik Dan se aclimata en Saratoga, Seize the Grey ha regresado a Kentucky, antes de ir a la costa este en unas semanas. Lukas citó su responsabilidad hacia los demás caballos y los propietarios de su establo como razón para no proceder directamente a Saratoga. "No quiero ausentarme de mi equipo principal durante tres o cuatro semanas. Tengo la obligación de ser entrenador aquí", dijo Lukas. "Y no estoy tan seguro de que no descansará mejor aquí que si estuviera allá. Por la forma en que realizamos envíos, se acostumbran y lo manejan bien".

Con información de Bloodhorse