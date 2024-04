Mira cómo y dónde será el Belmont Stakes Racing Festival de 2024

La Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) anuncia este 15 de abril el lucrativo calendario de premios para el Belmont Stakes Racing Festival 2024 de cuatro días de duración en el hipódromo de Saratoga, programado del jueves 6 de junio al domingo 9 de junio.

"El Festival de Carreras Belmont Stakes 2024 ofrecerá niveles de premios acordes con el tamaño y la importancia de este evento histórico", señala Andrew Offerman, vicepresidente senior de carreras y operaciones de NYRA. "Más allá del atractivo del hipódromo de Saratoga, estas bolsas de noche deberían incentivar aún más la participación en lo que seguramente será una edición emocionante del Festival".

Las siguientes categorías en el Belmont Stakes Racing Festival 2024 verán una bolsa mayor a la ofrecida durante el BelmontAtTheBigA. Los Maiden Special Weight contarán con un aumento en la bolsa de $10,000 para llegar a $100,000, mientras que los Maiden Special Weight para criados en Nueva York también disfrutarán de un aumento de $10,000 para ofrecer una bolsa de $85,000.

Los no ganadores abiertos de dos categorías recibirán un aumento de $13,000 para ofrecer una bolsa de $115,000, mientras que los no ganadores de una categoría recibirán un aumento de $10,000 para una bolsa de $110,000. Los no ganadores de una categoría criados en Nueva York recibirán un aumento de entre $10,000 hasta $90,000. Para consultar el libro de condiciones y el cronograma completo de carteras, visite nyra.com/saratoga/horsemen/

NYRA anunció previamente que la cartera de Belmont Stakes (G1) aumentará de $1,5 millones a $2 millones en 2024. Además, NYRA aumentó la cartera de Manhattan Stakes (G1) de $750,000 a $1 millón e impulsó a New York Stakes (G1) de $600.000 a $750.000. Los eventos de grado adicionales que disfrutan de aumentos de premios son Poker Stakes (G3T) de $200 000 a $350 000, junto con aumentos de $100 000 en los premios de Woody Stephens Stakes (G1), Jaipur Stakes (G1) y True North Stakes (G2).

En consecuencia, Woody Stephens y Jaipur ofrecerán una bolsa de 500.000 dólares, y el True North aumentará a 350.000 dólares. Destacado por la 156a edición del Belmont Stakes el 8 de junio, el Belmont Stakes Racing Festival 2024 incluirá 24 carreras clásicas con bolsas por un total de $10,25 millones, los niveles de cartera y la cantidad de clásicos más altos ofrecidos desde el lanzamiento del Belmont Stakes Racing Festival de varios días. en 2014.

La pista de entrenamiento de Oklahoma en Saratoga se abrirá para la temporada 2024 el 18 de abril, y el área de los establos estará abierta a los propietarios y profesionales a partir del 15 de abril. Mientras continúan los preparativos para el Belmont Stakes Racing Festival 2024, la pista principal en Saratoga se abrirá aproximadamente un mes antes, el 6 de mayo.

Con información de bloodhorse