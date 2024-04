Estos son los clasificados al Kentucky Derby de 2024

Siete meses de grandes carreras para llegar a la selecta lista de los 20 ejemplares que estarán en el partidor de Churchill Downs el próximo sábado 4 de mayo, para disputar la Edición N°150 de la primera prueba de la Triple Corona Norteamericana, el Kentucky Derby (G1) de 2024, este año con $5.000.000 en premios.

El 16 de septiembre de 2023 se corrió la primera clasificatoria para la generación nacida en el año 2021, prueba ganada por West Saratoga (Exaggerator) y el pasado sábado 13 de abril tuvo lugar la última de las pruebas que otorgan puntuación al Kentucky Derby, el Lexington Stakes (G3) de Keeneland, evento ganado por Encino (Nyquist).

En la lista de clasificados están incluidos dos ejemplares japoneses, Forever Young (Real Solution), ganador del UAE Derby en Meydan y del Saudi Derby en Arabia Saudita y el ejemplar T O Password (Copano Rickey), clasificado como invitado al ganar el Fukuryu Stakes en el Hipódromo Nakayama, en Japón. Ambos potros invictos, Forever Young en 5 actuaciones y T O Password en dos.

El ejemplar Timberlake, que ocupó el puesto N°7 en el ranking, desertó a la cita. Los potros de Bob Baffert no fueron considerados ni se les asignó puntuación aunque ganaron varias clasificatorias, debido a la suspensión que Churchill Downs mantiene en contra del laureado entrenador radicado en California.

El potro No More Time (Not This Time) que entró en la clasificación, sufrió lesión el pasado fin de semana. Aquí se detallan los 20 ejemplares ya clasificados a la carrera de las rosas, así como los 5 potros que quedan como elegibles en la lista, en caso de que alguno de los clasificados defeccione o por cualquier motivo no pueda correr la magna cita de Churchill Downs.

N° EJEMPLAR PUNTOS ENTRENADOR 1 Sierra Leone 155 Chad Brown 2 Fierceness 136 Todd Pletcher 3 Catching Freedom 125 Brad Cox 4 Stronghold 125 Philip D´Amato 5 Resilience 110 Bill Mott 6 Forever Young 100 Yoshito Tahagi 7 Endlessly 100 Michael McCarthy 8 Dornoch 75 Danny Gargan 9 Just A Touch 75 Brad Cox 10 Track Phantom 70 Steven Asmussen 11 West Saratoga 67 Larry Demeritte 12 Just Steel 65 D. Wayne Lukas 13 Honor Marie 65 Whit Beckman 14 Domestic Product 60 Chad Brown 15 Catalytic 50 Saffie Joseph Jr. 16 Deterministic 50 Christophe Clement 17 Society Man 50 Danny Gargan 18 Mystik Dan 46 Kenny Mc Peek 19 Encino 46 Brad Cox 20 T O Password Invitado Daisuke Takayanagi