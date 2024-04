José Francisco D'Angelo queda fuera del Kentucky Derby

Este sábado 13 de abril, se corrió la última prueba clasificatoria rumbo a la edición 150 del Kentucky Derby, primer paso de la triple corona del hipismo norteamericano, donde el ejemplar del Godolphin Stable, Encino, ganó el Lexngtons Stakes (G3), en distancia de 1.700 metros, realizado en el óvalo de Keeneland Park.

La victoria lograda este sábado, el ejemplar llegó a la cantidad de 40 puntos, que lo ubicada en la posición 21 de la clasificatoria, pero la mañana de este domingo, el locutor hípico Alberto Ettedgui, informó mediante su cuenta personal de la red X, que el ejemplar No More Time, del trainer venezolano José Francisco D’Angelo, presenta una fractura, y no podrá correr La Carrera de las Rosas, que se va a realiza próximo sábado 4 de mayo del año en curso.

NO More Time, quedó en el puesto 19 de la tabla clasificatoria, con 45 unidades conseguidas, luego de haber ganado el Sam Davis Jr Stakes (G3), el pasado 10 de febrero del año en curso y luego terminar segundo en el Tampa Bay Derby, la primera prueba con la monta del mexicano Paco López, y la segunda bajo la conducción del criollo y ganador del Kentucky Derby del 2023, Javier Castellano.

“Noticias del Derby…: S fracturó No More Time, clasificado No 19 para el @KentuckyDerby y el cupo es para Encino, @Bradcoxracing, (ganador del Lexingtons Stakes ) y 1ro en la lista de sustitutos. El siguiente en la lista de espera es Grand Mo The First @VictorEBarboza”, así lo informó el propietario de caballos en su cuenta de la red X.

Por su parte, José Francisco D’Angelo Sr, papá del entrenador con su mismo eponimo, informó en su cuenta personal de la red X, el ejemplar ya estaba a la espera de ser llevado al hospital veterinario, mediante dos videos que publicó en su cuenta de la aplicación.