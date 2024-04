Yunta venezolana estará en la edición 150 del Kentucky Derby

La tarde de este sábado se corrió la última prueba clasificatoria rumbo a la edición 150 del Kentucky Derby, que se va a realizar el próximo 4 de mayo del 2024, donde el ejemplar Encino, ganó el Lexington Stakes (G3), que se corrió en el óvalo de Keeneland Park.

Con esta prueba, cerró la lista de ejemplares clasificados, donde Sierra Leone, ganador del Risen Star (G2), como el purasangre con más puntos conseguidos en ruta a la Carrera de las Rosas, al obtener 155 puntos en total, mientras que el último ejemplar con más puntos conseguidos, es No More Time, con un total de 45 puntos logrados.

No More Time, es un producto de Not This Time, en la hembra Baroness Juliette por Speichtstown, el cual lleva una campaña de un triunfo en tres carreras este año 2024, y en total, de dos visitas al paddock de ganadores en cinco compromisos. Este caballo es entrenado por el venezolano José Francisco D’Angelo, y el cual es conducido por el también criollo Javier Castellano, ganador del Ketucky Derby del 2023. D’Angelo escribió en su cuenta de la red X, “Oficialmente estamos en el Derby”.

Este tresañero logró los puntos luego de haber ganado el pasado 10 de febrero del año en curso, el Sam Davis Stakes (G3), y culminar segundo en el Tampa Bay Derby (G3). El entrenador José Francisco D’Angelo celebró que su ejemplar será parte de la nueva edición de la prueba más importante de la triple corona del hipismo norteamericano.