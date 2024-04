Jinete ganador de más de 800 carreras muere tras caer de un ejemplar

El portal de noticias hípicas Bloodhorse.com informó la tarde de este jueves, que el jockey profesional japonés Kota Fujioka, de 35 años de edad falleció tras severas lesiones que recibió luego de caerse en medio de una carrera el pasado 6 de abril del presente año.

Así lo dio a conocer la Asociación Japonesa de Carreras. Fujioka fue un ganador de 803 competencias en su carrera como jockey profesional en su país, donde incluso ganó en dos oportunidades la NHK Mile Cup (G1), en el año 2009, con el ejemplar Jo Capuccino.

El veterano jinete Yutaka Take declaró: "Nunca había sentido tanto dolor y tristeza. No me lo puedo creer. De ahora en adelante, quiero correr pensando en Kota", manifestó su colega al portal web. El látigo japonés sustituyó el pasado mes de noviembre del 2023, al jinete Ryan Moore, al montar al ejemplar Namur, en el Campeonato de la Milla (G1) de Kioto. A pesar de recibir el encargo de la monta con poco tiempo, Fujioka se mostró preparado de tomarla para la prueba.

El látigo japonés sufrió heridas en la cabeza y el pecho tras quedar descabalgado, en la séptima competencia de la jornada fatídica, y falleció en el hospital. La muerte del jinete nipón sucede una semana después del fallecimiento del italiano Stefano Cherchi, fallecido con la edad de 23 años, luego de caerse en una prueba en Australia, donde hacía vida profesional.