Por esta razón Emisael Jaramillo podría correr el Kentucky Derby

Uno de los más destacados trainers en Estados Unidos en los actuales momentos es el francés Christophe Clement, ganador hasta el 15 de abril de 2024 de 2.451 carreras en el país del norte, vencedor en el Belmont Stakes de 2014 con Tonalist y en la Breeders´Cup Juvenile Fillies Turf de 2021 con Pizza Bianca, declara este lunes a Horse Racing Nation que es "poco probable" que Deterministic (Liam´s Map) sea inscrito al Kentucky Derby.

Deterministic solo ha corrido en tres ocasiones y fue ganador de sus dos primeras competencias, la segunda de ellas fue el Gotham Stakes (G3) del 2 de marzo en Aqueduct, el mismo hipódromo en el que viene de fracasar al arribar en el octavo puesto tras Resilience (Into Mischief) en el Wood Memorial (G2) del pasado 6 de abril.

"No lo sé todavía", dijo Clement a Horse Racing Nation al confirmar una publicación en las redes sociales del Courier Journal de Louisville, Kentucky. "Tengo que hablar con los propietarios. Diría que es poco probable, pero no se ha tomado ninguna decisión. Hablaré con los propietarios en algún momento de esta semana".



Deterministic ocupa el puesto 16 en la clasificación del Kentucky Derby con 50 puntos. Su deserción abriría un lugar para Grand Mo the First, quien viene de arribar en el tercero tanto en el Tampa Bay Derby (G3) como en el Florida Derby (G1). Sobre Deterministic, ejemplar adquirido como yearling por St. Elias Stable, Ken Langone, C. Steven Duncker y Vicarage Stable. a un costo de $650.000, Clement dijo que salió del Wood Memorial en buena forma.

Grand Mo the First es un hijo de Uncle Mo de conexiones venezolanas, propiedad del Granpollo Stable, entrenado por Victor Barboza Jr., y en su últimos compromiso en el Florida Derby (G1) fue conducido por el campeón de Venezuela Emisael Jaramillo, jockey con el que conquistó victorias en sus dos primeras presentaciones en el Hipódromo de Gulfstream Park.