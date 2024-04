Así será la clasificación a las Breeders´Cup de 2024

Breeders’ Cup Ltd. anuncia este lunes el calendario de la serie de desafíos Breeders’ Cup 2024 con 82 carreras en 12 países. Cada ganador recibirá una posición de clasificación automática, con estipendio pagado, a la carrera correspondiente en las Breeders’ Cup de 2024. Caballos de todo el mundo se clasificarán a través del programa "gana y participas" (Win and You´re In), ahora en su 18º año, para la 41ª edición del campeonato mundial.

La Breeders’ Cup de este año, que consta de 14 carreras de Grado 1 con un valor de premios y bolsas por un total récord de $33 millones, se llevará a cabo el 1 y 2 de noviembre en Del Mar. En tal sentido, La vicepresidenta ejecutiva y directora de carreras de Breeders'Cup, Dora Delgado, señala:

"Estamos muy orgullosos de ver a jinetes de todo el mundo capitalizar las ventajas que ofrece la serie Challenge, la ruta principal para asegurar una posición inicial en los campeonatos mundiales. Nuestro más sincero agradecimiento a las jurisdicciones hípicas de los cinco continentes por su invaluable apoyo a la serie de este año. Alentamos a todos a apuntar a la serie de desafíos en el camino hacia el Campeonato Mundial Breeders' Cup en Del Mar".

Las primeras carreras de desafío nacionales del año de la Breeders' Cup se llevarán a cabo el 8 de junio en Saratoga durante el festival Belmont Stakes, con el Metropolitan Handicap (G1), Ogden Phipps (G1) y Jaipur (G1) que brindan plazas para la Breeders' Cup Dirt. Mile, Breeders' Cup Distaff y Breeders' Cup Turf Sprint, respectivamente. Todas las carreras de América del Norte deben calificarse para ser incluidas en la serie. El sitio web de Breeders' Cup contiene el calendario completo de carreras de desafío para 2024.

Cuarenta y una carreras internacionales complementan el calendario nacional, con la serie de desafíos Breeders’ Cup celebrada en pistas de primer nivel en Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Inglaterra, Francia, Irlanda, Japón, Perú, Sudáfrica y Corea del Sur. Las novedades de este año son la Copa de Corea (G3) y el Sprint de Corea (G3), ambas se disputarán el 8 de septiembre en el Hipódromo de Seúl, Corea del Sur.

La Copa de Corea en 1800 metros, es un clasificatorio automático para la Breeders’ Cup Dirt Mile, y el Korea Sprint de 1200 metros proporciona un lugar automático en la Breeders’ Cup Sprint.

Se han añadido tres carreras adicionales al calendario internacional en Inglaterra. El Acomb Stakes (G3) del 21 de agosto, una carrera de 1.400 metros en York, otorga una posición de salida automática en la Breeders’ Cup Juvenile Turf. El Prestige Stakes (G3) del 24 de agosto, un evento de 1400 metros en Goodwood, le da al ganador un lugar gratis en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf.

El British Champions Fillies and Mares Stakes del 19 de octubre, que recorrerá 2400 metros en Ascot, recompensa al ganador con un lugar garantizado en la Breeders’ Cup Filly & Mare Turf. Por primera vez, la City of Hope Mile (G3) del 29 de septiembre en Santa Anita Park, un evento en clasifica para la Breeders’ Cup Mile, se une a la programación nacional.

La serie 2024 en los EE. UU. nuevamente contará con un programa de clasificación regional para equilibrar la competencia divisional en todo el país. En 10 de las 14 divisiones de carreras, habrá una carrera de la serie de desafío Breeders’ Cup por región, identificadas como: este, medio oeste y oeste. La Breeders’ Cup promoverá estas rivalidades regionales en el camino hacia el Campeonato Mundial.

Se otorgarán ocho plazas automáticas para la Breeders’ Cup Classic. Peptide Nile, de 6 años, se convirtió en el primer caballo en clasificarse este año para la carrera principal cuando ganó el February Stakes (G1) del 19 de febrero en el Hipódromo de Tokio en Japón. Los aumentos de cartera en 2024 elevaron el valor de la Breeders’ Cup Classic a $7 millones y de la Breeders’ Cup Turf a $5 millones.

Como parte de los beneficios para los propietarios, Breeders’ Cup ha asignado $5,485,000 en tarifas de inscripción gratuitas para la serie de desafíos de este año y pagará las tarifas de inscripción y garantizará una posición inicial en la carrera de campeonato correspondiente para todos los ganadores de las carreras de la serie de desafíos.

Si aún no está nominado, el ganador del desafío debe ser nominado para el programa Breeders’ Cup antes de la fecha límite de preinscripción del 21 de octubre para recibir las recompensas. Además, Breeders’ Cup proporcionará una asignación de viaje de $10,000 para todos los titulares dentro de América del Norte que estén establecidos fuera de California, y una asignación de viaje de $40,000 para las conexiones de todos los titulares del campeonato basados fuera de América del Norte.

El año pasado, 42 ganadores del desafío Breeders’ Cup compitieron en el Campeonato Mundial en Santa Anita Park. Ocho ganaron sus respectivas carreras divisionales: White Abarrio, Breeders’ Cup Classic; Auguste Rodin, Breeders' Cup Turf; Idiomátic, Breeders’ Cup Distaff; Cody's Wish, Breeders' Cup Dirt Mile, Master of the Seas, Breeders' Cup Mile; Inspiral, Filly and Mare Turf; Just F Y I, Juvenile Fillies; y Hard to Justify, Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf.

Con información de horseracingnation