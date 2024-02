¡Inspirado! Jockey de Puerto Rico se anota triplete el martes en este hipódromo de Estados Unidos.

En su primer año como jinete aprendiz en el Hipódromo Camarero de Puerto Rico, obtuvo varios segundos lugares y aunque no pudo ganar en su país en el mes de enero, el joven aprendiz Eliseo Ruiz obtiene su primera victoria al viajar al norte, el 27 de febrero en el hipódromo de Parx Racing en Philladelphia, cuando impone en un Claiming de $22.000 a la yegua Bella María, del entrenador William Hogan Jr.

Ruiz culmina el año 2023, el primero de su carrera, con 68 triunfos en 556 oportunidades de monta, para un 12% de efectividad en victorias. En lo que va del año 2024, ha ganado 13 carreras de 98 ejemplares conducidos, aumentando esa efectividad a 13%.

Eliseo Ruiz alterna sus presentaciones en Parx Racing con actuaciones en el Hipódromo de Aqueduct, de la New York Racing Association (NYRA), donde ha obtenido tres victorias en 2024

Este martes 7 de febrero Eliseo Ruiz muestra sus avances en la profesión, al obtener el triunfo en tres oportunidades en el hipódromo de Parx Racing, ganando la cuarta, octava y décima competencias.

En la cuarta carrera del martes, Eliseo Ruiz impone en un Claiming de $21.000 a Deplane (He´s Had Enough), con entrenamiento de Patricia Farro para el propietario Luis Orantes. Luego en la octava competencia, de nuevo cruza el disco de llegada en ganancia en un Starter Optional Claiming de $25.000 con el ejemplar castrado North Pole (Pioneer of the Nile), entrenado por Trevor Gallimore para Shakurah Bogle y en el décimo evento, para cerrar el programa gana también con Lean On E (Wilko), del establo de Thimothy Shaw para la propietaria Alicia Morgan.

Eliseo Ruiz completa 7 triunfos de sus últimos trece conducidos, como indicador claro de su evolución profesional como jockey en Estados Unidos.