Cuatro jinetes venezolanos participan en el día de cierre del meeting de Parx Racing

Uno de los meetings más extensos de Estados Unidos es sin duda el del hipódromo de Parx Racing, en Philladelphia, que comprende desde la primera semana de enero hasta la última semana de diciembre.

En el renglón de los jockeys este año 2023 logra su tercer título de campeón por victorias el venezolano Mychel Sanchez, así como el segundo por ganancias producidas.

Este miércoles es el día final del meeting, hay un programa de diez carreras, que incluye el Miss Behavior Stakes a la altura de la octava prueba y el Wait for it Stakes en la novena.

Son cuatro los jinetes venezolanos con compromisos de monta este "Closing Day" en Parx Racing:

El líder de la estadística Mychel Sanchez cumplirá con siete compromisos, incluyendo a la yegua Marias Say So del entrenador Steven Krebs en el Miss Behavior Stakes y al ejemplar Uncle Heavy de Robert Reid Jr., en el Wait for It Stakes

También activos en el día final del meeting de Parx Racing Wilfred Vásquez con seis montas que incluyen a la yegua Aoife´s Magic del entrenador David Dotolo en el Miss Behaviour Stakes, Joezer Rangel con dos compromisos y Franklin González Jr., una monta.

En la primera semana de enero de 2024 iniciará un nuevo meeting en el emblemático hipódromo de Philladelphia, Parx Racing.