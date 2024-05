Estos son los Stakes que se disputan este Lunes Feriado de Memorial Day en Estados Unidos

El Día de los Caídos (en inglés Memorial Day), también conocido como Día de la Conmemoración de los Caídos,​ es una fecha conmemorativa de carácter federal que tiene lugar en los Estados Unidos de América el último lunes de mayo de cada año, fecha que coincide en 2024 con este lunes 27 de mayo. Con motivo de este feriado nacional gran cantidad de circuitos hípicos programaron carreras en vivo para esta jornada lunar.

19 óvalos hípicos estarán activos

Los hipódromos que verán acción este lunes 27 de mayo, en orden alfabético son: Assinboia Downs, Belmont At The Big A (Aqueduct), Camarero Race Track, Churchill Downs, Energy Downs, Finger Lakes, Golden Gate Fields, Horseshoe Indianápolis, Lone Star Park, Louisiana Downs, Monmouth Park, Mountaineer Park, Parx Racing, Pimlico Race Course, Prairie Meadows, Priesque Isle Downs, Ruidoso Downs, Santa Anita Park y Thistledown.

13 Carreras Selectivas y 6 carreras de Grado

De los 19 circuitos hípicos que estarán activos este lunes feriado, hay cuatro (4) en los que se disputaran un total de seis (6) stakes de Grado, que son los siguientes:

Belmont At The Big A (Aqueduct) presentará el Wonder Again S. de $200.000 en 1800 metros sobre grama para potras de 3 años.

Churchill Downs escenificará el Winning Colors S. (G3) de $250.000 en 1200 metros sobre arena para Yeguas de 4 y más años.

Lone Star Park tendrá una jornada de gala con seis (6) stakes, entre ellos el Steve Sexton Mile S. en 1600 metros sobre arena para Ejemplares de 3 y más años. No se inscribieron tresañeros.

Santa Anita Park presentará tres Clásicos de Grado: El Gamely S. (G1) de $300k en 1800 metros sobre grama para yegua de 3 y más años, el Hollywwod Gold Cup S. (G2) de $200k sobre arena en 2000 metros para Ejemplares de 3 y más años y el Shoemaker Miles S. (G1) de $300.000 en milla sobre grama para ejemplares de 3 y más años.

Habrá otros dos hipódromos que también presentarán selectivas sin gradación. En Monmouth Park se disputará el Mr.Prospector S. en 1200 metros sobre arena para ejemplares de 3 y más años y en el <Hipódromo Finger Lakes se correrá el George W Barker S.