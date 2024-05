Javier Castellano hace vibrar la taquilla en Estados Unidos

Por la forma en que está montando el jockey venezolano Javier Castellano, Hall de la Fama y ganador de 4 Premios Eclipse, no es aventurado pensar en que podría alcanzar las 6.000 victorias en menos de dos años. El venezolano acumula hasta el 24 de mayo del presente año un total de 5.786 triunfos de por vida y ha logrado 46 victorias en lo que va del año.

Castellano venía la semana pasada de una exitosa faena en Pimlico Race Course, en Baltimore Maryland, donde logró ganar con Super Chow el Maryland Sprint Stakes (G3) para el establo de su paisano Jorge Delgado y también logró vencer con Corporate Power, entrenado por Claude McGaughey III, en el Sir Barton Stakes, completando dos primeros y dos segundos en los 4 stakes en los que vio acción el sábado 18 de mayo.

Ahora este viernes 24 de mayo Javier Castellano hace vibrar la taquilla en el meeting Belmont At The Big A de Aqueduct en New York, al imponerse con su rimera monta en la sexta carrera, la yegua La Banquera (Central Banker), entrenada por José Jiménez para los colores del R T Racing, yegua que se impone debutando en Maiden Special Weight y abona dividendo de $42,60 por ganador.

Javier Castellano registra un total de 17 compromisos de monta entre el sábado 25 y el lunes 27 de mayo, en el hipódromo de Aqueduct Belmont At The Big A, incluyendo los selectivos con St James the Great (Catholic Boy) de Keri Brion en el Pennine Ridge Stakes (Gr. 2) el sábado y también Vive Veuve (Collected) de Jacjk Sisterson, en el Wonder Again Stakes (Gr. 2) del lunes en el mismo circuito neoyorquino.