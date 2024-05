Junior Alvarado tiene el Belmont Stakes (G1) en la mira con este hijo de Tapit

Con una importante proyección al romper el maiden por casi 9 cuerpos de ventaja en 1800 metros el potro tordillo Batten Down (Tapit) ha sido confirmado por su entrenador Bill Mott como posible aspirante al Belmont Stakes (G1), a disputarse el próximo sábado 8 de junio en Saratoga Race Couse, por motivo de las remodelaciones a su tradicional escenario, el Hipódromo de Belmont Park.

Batten Down posee aptitud y pedigree para la distancia de aliento y luego de la carrera su entrenador Bill Mott comentó: ""Fue una conducción espectacular de Junior Alvarado, Nos alegró saber que maneja bien la distancia". Batten Down ha mejorado con más distancia en cada salida, como era de esperarse por su origen.

El potro Batten Down trabajó el 20 de mayo en la pista de entrenamiento de tierra de Oklahoma de Saratoga Race Course, cubriendo 1000 metros en 1:02.2 con Junior Alvarado al mando. Al respecto su entrenador Bill Mott comenta: ""Fue hermoso, y Junior lo trabajó como poesía en movimiento." El potro es propiedad de sus criadores, el Juddmonte Farm.

El entrenador Mott tiene mucho que esperar del Belmont Stakes Racing Festival, que se efectuará del 6 al 9 de junio en Saratoga, considerando compromisos clásicos durante el lucrativo fin de semana que incluyen a Just F Y I para el Acorn Stakes (G1) del 7 de junio, War Like Goddess para el New York Stakes (G1) del 7 de junio (G1T), Casa Creed para el Poker Stakes del 8 de junio (G3) y Sosua Summer para el Jaipur Stakes (G1) del 8 de junio.