Este es el horario y lugar del Belmont Stakes Racing Festival 2024

La New York Racing Association, Inc. (NYRA) anunció los horarios de publicación del Belmont Stakes Racing Festival, que se llevará a cabo en el histórico Saratoga Race Course del jueves 6 de junio al domingo 9 de junio. Encabezado por la Edición N°156 del Belmont Stakes (Grado 1) de $2 millones presentado el sábado 8 de junio, el Belmont Stakes Racing Festival incluirá 24 carreras clásicas con bolsas por un total de $10.25 millones.

Arranca el Gran Festival Hípico.

El Festival comienza con cuatro clásicos el jueves 6 de junio: la Belmont Gold Cup de Grado 2, con bolsa de 250.000 dólares, que ofrece un 'Boleto Dorado' para un puesto automático en la Copa Lexus Melbourne (G1) por $ 8,4 millones el 5 de noviembre en el Hipódromo de Flemington en Victoria, Australia. También el jueves 6 de junio en Saratoga la Jersey Girl, cotizada con premiode 150.000 dólares; el Tremont de 150.000 dólares y el Astoria de 150.000 dólares. La hora de inicio del programa de 10 carreras el 6 de junio es las 12:50 p.m. Las puertas de entrada se abrirán al público a las 11 a.m.

El viernes 7 de junio se presentarán tres eventos de Grado 1 entre cuatro clásicos, encabezados por el New York (G1) de $750,000 presentado por Rivers Casino; el DK Horse Acorn (G1) de $500,000 y el Just a Game (G1) de $500,000. El Grado 2, Intercontinental de $200,000 presentado por MTV Solutions completa la acción del segundo día del Belmont Stakes Racing Festival. La hora del programa de 12 carreras el 7 de junio es a las 12:20 p.m. Las puertas de entrada se abrirán al público a las 10:30 am.

El sábado 8 de junio es Día de Belmont Stakes (G1) en Saratoga con un programa que incluirá seis eventos de Grado 1 entre nueve carreras de Grado en total, culminando con el Belmont Stakes y presentando tres clasificatorias a las Breeders' Cup “Win ​​And You're In”: el Hill 'N' Dale Metropolitan Handicap [Dirt Mile] (G1), de $1 millón; el Ogden Phipps (G1), de 500.000 dólares y el Grado 1, Jaipur de $500,000 presentado por Resolute Racing [Turf Sprint]. Además, las prestigiosas carreras de Grado 1 en el Belmont Stakes Day incluirán el Resorts World Casino Manhattan de $1 millón y el Woody Stephens en 1400 metros de $500,000 presentado por Mohegan Sun.

El sábado 8 de junio es el magno evento.



El Día de Belmont Stakes en Saratoga se verá reforzado por el True North (G2) de $350,000 ; el Suburban (G2), de 350.000 dólares; y el Poker (G3), de 350.000 dólares. La hora de inicio del programa del Día de Belmont Stakes de 14 carreras es a las 10:45 a. m. Las puertas de admisión se abrirán al público a las 9 am. el sábado 8 de junio. Las escuelas y centros de educación del Distrito no laborarán un dia antes de la gran carrera.

El Festival de Carreras Belmont Stakes 2024 concluirá el domingo 9 de junio cuando los ejemplares criados en Nueva York tomen el centro del escenario para un Día de Exhibición especial de Nueva York que presentará seis carreras clásicas exclusivas para criados en Nueva York, incluido un cuarteto de eventos de $125,000: el Kingston, el Mount Vernon. , el Mike Lee y el Bouwerie. Las carreras principales del día son un par de apuestas clásicas de $200,000 en el Commentator para machos de 3 años en adelante y el Critical Eye para yeguas de 3 años en adelante.

El Beverly R. Steinman de Grado 1, $150,000, un nuevo evento de carrera de obstáculos de 3800 metros creado para honrar la carrera de Beverly R. “Peggy” Steinman, se disputará por primera vez el domingo 9 de junio. La hora de inicio del programa del Día del Showcase de Nueva York de 10 carreras es a las 12:50 p.m. Las puertas de entrada se abrirán al público a las 11 a.m.El Festival de Carreras Belmont Stakes 2024 se llevará a cabo en Saratoga por primera vez para permitir la construcción ininterrumpida de un nuevo Belmont Park, el tradicional hogar de Long Island de la tercera gema de la Triple Corona.