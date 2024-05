Mira lo que dijo Chad Brown sobre porque le cambió la monta a Sierra Leone para el Belmont Stakes

En la mañana de este sábado, luego de un briseó de Sierra Leone en la pista de entrenamiento de Oklahoma, se dio a conocer la noticia por parte del entrenador Chad Brown, que el poto de tres años que costó 2.3 millones de dólares será montado en esta oportunidad por Flavien Prat.

Dicho entrenador manifiesta que: “No tenia el látigo en la mano izquierda hasta el poste de los 800 metros finales y eso le costó. No es un castigo, lo que se entiende es que así es como a este caballo le gusta correr y hay que estar preparado, dando a entender que para su momento el jockey americano Gaffalione debió haber tenido el látigo en la mano izquierda y no en la derecha al principio de recorrido por el tramo de Churchill Downs".

”Gaffalione estaba preparado para las dos primeras carreras GII Risen Star S y GI Toyota Blue Grass S, ambas victorias y me decepcionó un poco que no estuviera realmente preparado hasta la recta final (en el Derby). Con un caballo que está cargando hacia adentro, no puede tener el látigo en la mano derecha y darle palmadas en el hombro derecho hasta el octavo poste. Voy a seguir adelante con el cambio y ver cómo va”

Recordando

Es importante recordar que Sierra Leone perdió el Kentucky Derby por una nariz y que además protagonizó una de las rectas finales más electrizante de los últimos años con el japonés Forever Young. Incluso Gaffalione fue multado con 2,500$ pues no pudo controlar que su conducido se cargara hacia adentro en toda la recta final.

Para esta carrera

A solo pocos días para correrse el último paso de la triple corona ya es considerado como uno de los favoritos a ganar la edición N°151 en distancia de 2.000 metros Sierra Leone.