Mira lo que la Comisión de Carreras de Kentucky inició contra Tyler Gaffalione

El desempeño del jockey Tyler Gaffalione quien guió a Sierra Leone hacia un reñido segundo lugar en el Kentucky Derby del sábado 4 de mayo, será revisado por la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky. La carrera se hizo oficial en Churchill Downs, Louisville el sábado con una victoria de Mystik Dan sobre Sierra Leone y Forever Young, en final fotográfico.

Los comisarios de pista dijeron que no se plantearon consultas después de la carrera a pesar del visible contacto físico por el segundo lugar que se desarrolló entre Sierra Leone y Forever Young. A medida que aparecieron videos y fotografías después de la carrera que mostraban a Gaffalione haciendo contacto con Forever Young, espectadores en las redes sociales comenzaron a cuestionar las acciones de Gaffalione.

Algunos pensaron que el jockey intentaba golpear o empujar a su oponente. Otros sostuvieron que estaba intentando mantener el equilibrio o simplemente crear espacio para fustigar mientras Sierra Leone se acercaba cada vez más a Forever Young.

"Los comisarios revisan cada carrera en Kentucky en vivo y por repetición de video antes de publicarla oficialmente y siguieron el mismo procedimiento para la Edición número 150 del Derby de Kentucky", afirma un comunicado de la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky el lunes por la tarde.

“Después de realizar su revisión estándar de la carrera, determinar que no era necesaria ninguna revisión o investigación adicional para concluir que no hubo incidentes que alteraran el final de la carrera, y al ver que no se presentaron objeciones, los comisarios señalaron oficial la llegada del Kentucky Derby”.

Después de la carrera, los comisarios ordenaron a Gaffalione una revisión cinematográfica de la carrera, que está prevista para el jueves 9 de mayo. "Los comisarios realizan revisiones de películas de forma rutinaria para revisar la conducta de los jinetes durante una carrera", dice el comunicado de KHRC. "Los comisarios, a su discreción, pueden tomar medidas disciplinarias contra un jockey después de la revisión".

Si los comisarios imponen una penalización, se publicará en el sitio web de la Comisión de Carreras de Caballos de Kentucky. Ryusei Sakai (jocky) y el resto del contingente japonés que maneja al potro Forever Young no hicieron comentarios después de la carrera. Gaffalione declara:

“Todo iba según lo planeado ya que el caballo tomó buen ritmo en la primera curva y pudimos ahorrar terreno. Me puse en una buena posición y seguí a Forever Young y él comenzó a hacer un buen movimiento. Decidí seguirlo y al llegar a la recta sentí que tenía mucho caballo. Quería apoyarse hoy y lo puso un poco difícil. Me costó mucho mantenerlo derecho y eso definitivamente nos costó la carrera. Te da todo, muy receptivo pero pierde la concentración”.



Mystik Dan ganó la foto final de tres caballos por una nariz. El margen de Sierra Leone sobre Forever Young también fue muy corto. Los comisarios tardaron varios minutos después de la carrera para decidir el final. La foto oficial de la línea de meta mostraba claramente a Mystik Dan como el ganador.

Con información de Yahoo Sports