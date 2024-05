¿No existe el Fair Play en las carreras de Estados Unidos? Mira lo que pasó en el Kentucky Derby

Este sábado 4 de mayo, se realizó la edición 150 del Kentucky Derby, en el hipódromo de Churchill Downs, con la victoria del ejemplar Mystic Dan, de manera sorpresiva y en final de foto, por delante del caballo japonés Forever Young y Sierra Leone.

400 metros peleados par a la par.

Aunque la victoria de Mystic Dan la logró, gracias a la ubicación que logró hacer el jockey Brian Hernández Jr. de colocar al tresañero, en la baranda, apenas logró conseguir el espacio que le abrió el favorito Fierceness, el cual terminó de 15 al final de la carrera.

Toda la afición hípica mundial, se ha centrado en la lucha que enfrascaron los ejemplares Sierra Leone con el número dos, y Forever Young, con el número 11, conducidos por los jinetes Tyler Gaffalione (Sierra Leone) y Ryusei Sakai (Forever Young).

La afición mundial del hipismo se ha preguntado el porqué, la carrera no fue puesta en protesta, o el entrenador japonés Yoshito Yahagi no reclamo la carrera, y es que debido a que la Comisión de Carreras de Churchill Down, no tuvo comisarios de pista en la jornada de este sábado para la carrera del primer paso de la triple corona.

Además, el entrenador Yahagi, ha manifestado a los medios, que: “Nosotros no reclamamos. En japón, eso no es común. Ese trabajo es de los Comisarios”. Todo esto, debido a las tomas, donde se ve que el jinete de Sierra Leone, Tyler Gaffalione, tomó de la mano a su ejemplar en la lucha de los 400 metros finales, en manera de contener el avance del purasangre, el cual finalizó tercero, a distancia de una nariz de Mystik Dan, ganador de la prueba y del mismo Sierra Leone. La pregunta que queda es: ¿Con Comisarios en la pista, hubiese sido el mismo final? porque, las veces que acciones similares han ocurrido en La Rinconada los comisarios han tomado las medidas necesarias.