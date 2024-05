Jockey venezolano se titula campeón en este hipódromo de Estados Unidos

Ganador de 813 competencias públicas en 16 años de actividad profesional como jockey en Estados Unidos, el venezolano Karlo López, luego de dos subcampeonatos en los meetings que culminaron en los años 2022 y 2023, logra titularse campeón en el Hipódromo Turf Paradise, en Phoenix, Arizona.

López finaliza el meeting que inicia el 29 de enero de 2024, el pasado domingo 4 de mayo, jornada en la que logra tres victorias para llegar a 51 en el meeting en 220 oportunidades de monta en Turf Paradise, con lo cual registra una efectividad en triunfos de 22% y un monto en ganancias producidas con sus conducidos de $1,142,566.

Karlo López logró ganar hasta en cinco (5) stakes durante el meeting de Turf Paradise, con Yankee Dollar (California Chrome), se anotó el Molly P Stakes y el Queen of the Green Stakes, con el ejemplar Love My Jimmy (Tapiture) gana el Phoenix Gold Cup Stakes y con Katar (Rocky Bar) vence en el Cactus Wren Stakes y también en el Lyman and Bradley Rollins Stakes. El 10 de abril alcanzó las 800 victorias en Estados Unidos.

Karlo López parece estar en su mejor año, ya que antes de la mitad del mismo acumula en ganancias un monto de $1,220,671 y una efectividad en victorias del 22%. Esta semana López registra un total de quince (15) compromisos de monta entre el sábado 11 y domingo 12 de mayo de 2024, en el hipódromo Evangeline Downs, en Louisiana.