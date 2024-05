Jockey japonés de Forever Young rompe el silencio y dice esto sobre Gaffalione

Muchos comentarios y reclamos en las redes sociales se generaron luego de que se difundieran imágenes del tremendo duelo en la recta final de la carrera de las rosas, el Kentucky Derby (G1) de 2024, entre los ejemplares Sierra Leone, conducido por Tyler Gaffalione y el japonés Forever Young, con la monta del nipón Ryusei Sakai.

Ante opiniones divididas sobre la punibilidad en la conducción de Gaffalione, es importante escuchar lo que tiene que decir el jockey supuestamente afectado en los tramos finales de la gran carrera. El japonés Ryusei Sakai emite la declaración siguiente, en la red social X:



“Sobre la batalla contra Sierra Leona en la recta final, es cierto que se me acercó muchas veces y hubo contacto, por momentos realmente perdí el equilibrio. Sin embargo, también sentí que Forever Young continuó rematando hasta el final uniéndose desde afuera.

¿Dicen que Gaffalione agarró mis riendas delante del poste? Escuché eso, pero no existe ese hecho. Él y yo hicimos lo mejor que pudimos.

Fue un resultado frustrante, pero estoy agradecido de haber participado en el Derby de Kentucky número 150, que tiene una historia, y estoy orgulloso de la carrera de Forever Young. No sólo el caballo ganador Mystik Dan, sino también Sierra Leone y el mismo compañero de equipo japonés T-O Password corrieron maravillosamente. Estoy deseando que llegue el día en que pueda volver a competir contra ellos de nuevo”.

Trasciende en las redes sociales que los propietarios y demás conexiones de los japoneses Forever Young y T.O.Password, volverán con sus ejemplares a Japón este lunes y esperan volver a visitar Estados Unidos en ocasión de las Breeders´Cup 2024 en el mes de noviembre, a escenificarse en el Hipódromo Delmar, en California. La afición hípica seguramente estará expectante ante un nuevo duelo entre los ejemplares que protagonizaron la primera gema de la triple corona en el Hipódromo de Churchill Downs.