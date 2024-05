Comisarios de Churchill Downs no aplican esta norma y perjudican el Kentucky Derby

La edición 150 del Kentucky Derby quedará marcada por la decisión de los comisarios de Churchill Downs en ni siquiera colocar la carrera bajo "inquiry" ó lo que es lo mismo "observación". Más allá del triunfo de Mystik Dan, que en gran parte fue por la excelente conducción de Brian Hernández Jr., la mayoría de los entendidos habla de esa recta final, en la cual Sierra Leone y Forever Yong se toparon varias veces.

En relación a este tema, Chad Brown entrenador de Sierra Leone dijo en una entrevista a Blood Horse que no creía que se justificara una investigación. Sintió que su potro se movía hacia adentro y corría en espacios reducidos, lo que pudo haber comprometido a su presentado.

"Lo que Tyler intentaba hacer es dejar espacio para su joystick izquierdo, que el caballo realmente respeta, y mantenerlo recto", dijo. "Y estaba buscando una especie de camino para usar su palanca izquierda. Pero con el choque, el duelo apretado entre esos dos caballos, lo desarmó, explicó Brown para el medio norteamericano.

Sobre el tema se le preguntó al entrenador japonés Yoshito Yahagi quien declaró: “nosotros no reclamamos. En Japón eso no es común. Ese trabajo es de los Comisarios”.

Lo cierto es que se observa que, Tyler Gaffalione hace contacto con Ryusei Sakai, jockey de Forever Young. e incluso con el caballo en varias partes de la recta final.

Norma del hipódromo de Kentucky

Según se puede leer en un artículo del medio estadounidense Blood Horse, que la norma 810 KAR 4:040.12.3 establece que "si un jockey golpea a otro caballo o jockey, es una falta". Cuestión que evidentemente pasó, pues se aprecia en varias tomas de la recta final.

Muchos pensarán que bajar o no al ejemplar no importa, pero la realidad es otra. Es verdad que el ganador Mystik Dan no tuvo nada que ver en los tropiezos, pero las apuestas hechas en exactas o trifectas se vieron afectadas por esta controversial postura de los comisarios del hipódromo de Churchill Downs.