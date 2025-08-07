Disparan a quemarropa a querido actor: se encontraba de paseo con su perro

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 2 de agosto, fue asesinado el querido actor Adam Turck, de 35 años, a quemarropa cuando paseaba con su canino en la calle East Grace Street, de Virginia.

El suceso se registró aproximadamente a las 10:00 am en la localidad mientras el actor estaba de paseo con su mascota, sin embargo, una fuerte discusión entre parejas lo detuvo para poder intervenir, desencadenando un hecho violento que acabó con su vida.

Según los primeros reportes, el agresor de la mujer, un joven de 19 años, le disparó a quemarropa a Adam Turck causándole la muerte y posteriormente se disparó a sí mismo.

Cuando los cuerpos policiales de Richmond acudieron a la escena se encontraron a los dos hombres gravemente heridos.

Sentida despedida

A Adam Turck su comunidad le preparó una sentida despedida con honores, recordado por muchos como un hombre entregado y generoso, además de ser considerado una promesa en la actuación.

En su carrera actoral ha sido nominado varias veces a los premios de la comunidad de teatro Theatre Community Circle Awards y ganó el de Mejor Actor en 21018, con la obra ‘Hand to God’.

Hace poco tiempo participó en la obra Smoke del teatro Cadence Theatre y estaba preparando ‘Dracula: A Comedy of Horrors’, en el Richmond Triangle Players para este Otoño.