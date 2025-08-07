Mira a las hermanas Kardashian / Jenner hablando “a lo venezolano” (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En los últimos días, la modelo y socialité estadounidense, Kylie Jenner, causó sensación luego de que se hiciera viral un divertido video en el que pronuncia una frase de la jerga venezolana, captando la atención de sus seguidores hispanohablantes.

En el clip aparece junto a su maquillador, el dominicano Ariel Tejada, quien le enseñó algunas expresiones populares del español venezolano, las cuales Kylie aprendió rápidamente y, pudo pronunciarlas sin problemas.

Kylie Jenner y sus frases venezolanas

Con un atuendo deportivo de dos piezas en color verde, la también empresaria repite “arrechísi$@”, palabra que en Venezuela se usa para describir algo impresionante o extraordinario y, lo hizo con tanto entusiasmo que los comentarios no tardaron en llegar.

“Qué viva Venezuela”, “Ya denle la nacionalidad”, “La Kylie venezolana no existe”, “Necesita que le den la cédula”, fueron algunos de los mensajes que demostraron la euforia que ocasionó la famosa de 27 años de edad.

Pero, la cosa no quedó ahí. El dominicano la animó a decir una expresión un poco más subida de tono: “La pu%@ más mala del mundo”. Ella, de manera jocosa la repite mirando a la cámara y se ríe comentando que “debería saber decir eso”.

Las Kardashian hablando español

Ahora, un nuevo video se suma al revuelo ocasionado por la actual novia de Timothée Chalamet y, está protagonizado no solo por ella sino también por sus hermanas Kim, Kendall y Khloé; y su madre, Kris.

Las estrellas estadounidenses también pusieron en práctica su español y, al igual que Kylie generaron revuelo en las plataformas digitales.

En primera instancia, aparece Kylie repitiendo la palabra: “Arrechís$@!”, dando por sentado que le gustó la expresión. Seguido, vemos a Kendall presentándose en español: “Hola, me llamo Kendall”, dice muy segura.

Posteriormente, Khloé y Kim también dicen sus nombres y saludan en el mismo idioma, hasta que, finalmente, la matriarca de la familia cierra el video con: “¡Hola me llamo Kris!”, expresó la socialité de 55 años.

“Ellas saben que un veneco vuelve viral lo que sea”, “Kylie aprendió Arrechi$!m@ y nunca más la soltará”, “Estamos conquistando el mundo jajajaja”, “A kendall le sale bien parece que bad bunny también le enseñó”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.