Más de $446 Millones el récord impresionante de jugada en el Kentucky Derby 2024

A diferencia del Derby de Kentucky (G1) N°150, donde el ganador Mystik Dan superó a Sierra Leone por el margen más pequeño, no se necesitó ninguna fotografía para determinar si los registros de ingresos de Churchill Downs Inc. eran ganadores o perdedores. Se establecieron récords para las apuestas en solo la carrera del Derby de Kentucky, las apuestas de todo el día del Derby y también las apuestas de la semana.

Cifras que se superan por amplio margen.



Después de la conclusión de la cartelera del 4 de mayo en Louisville, Kentucky, Churchill Downs informa los sólidos resultados comerciales para la semana la carrera de las rosas, lo que es un importante capítulo para la compañía de apuestas. La empresa atribuye a las mejoras en la pista, incluido un nuevo paddock de 200 millones de dólares y todos sus asientos premium, el factor que contribuyó a la obtención de esas ganancias.



Las apuestas de todas las fuentes en la cartelera del Kentucky Derby el 4 de mayo en Churchill Downs alcanzaron los $320,5 millones, un 11% más que el récord anterior del año pasado de $288,7 millones. Las apuestas solo en la carrera del Derby de 20 caballos de este año totalizaron $210,7 millones, un 11% más en comparación con el récord anterior del año pasado de $188,7 millones para esa carrera de 18 caballos. La jugada suele aumentar con mayor número de inscritos.



La semana del Derby alcanzó un récord de $446,6 millones, un 8% más que el récord anterior de $412 millones del año pasado. El manejo combinado de todas las fuentes de $395,8 millones aumentó un 9% en comparación con el récord anterior de $363,6 millones reportado el año pasado tanto para el día del Kentucky Oaks (G1) como para el día del Derby. Los Oaks establecieron récords a pesar de las lluvias intermitentes durante la tarde y una pista anormal.



La asistencia del día del Derby de 156.710 personas aumentó un 4,2% respecto de los 150.335 del año pasado. El récord de 170.513 se estableció en 2015. Churchill también informó que su servicio de apuestas con depósito anticipado TwinSpires.com registró $92,1 millones en apuestas en carreras de Churchill Downs para el programa Derby Day, un aumento del 22% sobre el récord del año pasado de $75,5 millones.

La carrera del Derby de $60,9 millones para TwinSpires fue un récord, un 25% más que el récord del año pasado de $48,9 millones. Con dos caballos en la carrera de Japón, las apuestas de todas las fuentes desde Japón fueron de $10,1 millones, eclipsando el récord anterior de $8,3 millones de 2022. Forever Young terminó tercero y T O Password terminó quinto.

Éxito empresarial para el circuito hípico de Louisville.



Como en años anteriores, el crecimiento del Derby continúa mejorando las ganancias de la compañía antes de que se tengan en cuenta impuestos y otros factores, afirmó la compañía en un comunicado.



"El Derby de Kentucky es un testimonio del espíritu duradero de deportividad, unidad y el poder de la tradición", declara el director ejecutivo de CDI, Bill Carstanjen, en un comunicado. "Tuvimos el honor de presentar nuestro nuevo y transformado paddock mientras celebramos este hito número 150 de la Carrera por las Rosas. El nuevo paddock ha mejorado fundamentalmente la experiencia de todos nuestros invitados cuando pasan por nuestras puertas principales y es un trampolín hacia el siguiente capítulo de este evento consagrado. Mientras reflexionamos sobre 150 años de nuestro pasado histórico, seguimos comprometidos con innovar nuevas experiencias para los fanáticos del Derby".



Churchill Downs Inc espera que las ganancias ajustadas de la semana del Derby representen un crecimiento récord de $26-$28 millones sobre el récord anterior establecido el año pasado, cuando se agregaron entre $14-$16 millones sobre un récord del año 2022.

Con información de Bloodhorse.