Jockey venezolano gana y se acerca a la punta del meeting

El día viernes 24 del presente año el jinete venezolano José Gregorio Torrealba consiguió una nueva victoria en Estados Unidos, para totalizar seis en lo que va de año y colocarse a dos de unos de los líderes Sheldon Rusell

A pocos días de terminar el primer meeting, que arrancó a inicios de mayo del presente año, pudiera terminar con triunfo para el jockey venezolano debido a que faltan todavía tres jornadas claves para él y se encuentra a solo dos victorias de empatar la punta con los jockeys, Sheldon Rusell y Jorge Ruiz todavía.

El triunfo de ayer lo alcanzó con el ejemplar Dance For Green en pista de arena en distancia de 1200 metros. Este ejemplar era el principal favorito de la prueba, pues dejó una remuneración en taquilla de 4.00$. La conquista la obtuvo en yunta con el trainer Robb Jhon para el Stud Super C Racing Inc.

Hoy sumó una victoria más

El día de hoy 25 de mayo de 2024, a la altura de la segunda carrera del programa del hipódromo de Pimlico el jinete José Gregorio Torrealba volvió al recinto de ganadores con el ejemplar Guapones. Una sorpresa que dejó un dividendo en la taquilla de 23.20$ a ganador. Para esta ocasión hizo dupla con el entrenador Charles Frock.

Torrealba se encuentra muy cerca de alcanzar los 100 triunfos en su carrera en Estados Unidos, a la hora de publicar esta nota estaba a solo seis conquistas de esa importante cifra. Es importante resaltar que el criollo comenzó a montar en el país norteamericano el año pasado y para la fecha ya en esta temporada tiene más victorias que en su primer incursión.