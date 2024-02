Caballo invicto en tres presentaciones correrá esta prueba clasificatoria al Kentucky Derby

Comprado en la subasta 2023 en Ocala para dosañeros en entrenamiento por $130.000, el entrenador Joe Orseno quedó tan impresionado con Hades que alentó a dos clientes de larga data a unir fuerzas por primera vez para asegurar al hijo de Awesome Slew.

Pero una semana después de darle la bienvenida al potro propiedad de D J Stable y Robert Coltran criado en Florida a su establo, no estaba satisfecho. “Cuando lo saqué de la venta, le di una semana y lo traje aquí. Simplemente no estaba entrenando como pensé que debería haberlo hecho, Hades no parecía ser él mismo" señaló Orseno a paulickreport.

El trainer Joe Orseno declara lo que pensaba entonces, "Éste no es el caballo que compré' porque realmente lo amábamos”.Después de su venta en Ocala, Hades no mostró ninguna mejoría. No obstante Orseno se negó a perder la fe en el caballo y decidió que castrarlo sería la clave de su éxito futuro.

'Simplemente vamos a castrarlo y ayúdarlo a crecer un poco. Eso es lo que hicimos. Simplemente le dimos tiempo. Es un hijo de Awesome Slew.". El potro Hades es hoy un ejemplar invicto cotizado en la tabla de clasificación al Kentucky Derby, luego de ganar el Holy Bull S., de Gulfstream Park, derrotando entre otros al campeón dosañero de 2023, Fierceness (City of Light).

Su entrenador Joe Orseno parece querer dar el paso definitivo para ingresar al caballo a la carrera de las rosas el 4 de mayo en Churchill Downs, al nominarlo al Fountain of Youth (G2), a escenificarse el próximo sábado 2 de marzo en el Hipódromo de Gulfstream Park, carrera que reparte 105 puntos clasificatorios al Kentucky Derby, 50 de ellos al ejemplar que resulte ganador.

Fuerte compromiso enfrentará el potro criado en Florida, Hades, en el Fountain of Youth (G2), carrera a la que han sido nominados 30 potros, entre ellos once de Todd Pletcher, que incluyen a Fierceness, Agate Road, Locked y Speak Easy, entre otros.