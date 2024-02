¡Arrollador! Jockey latino gana seis stakes en dos reuniones en Estados Unidos

Ganador del Eclipse Award como mejor jockey de 2021, triunfador en 3.586 carreras en más de 17 años de actividad en Estados Unidos y Canadá, es el gran jockey dominicano Joel Rosario quien entre los días sábado 17 y domingo 18 de febrero de 2024, logra la hazaña de ganar seis pruebas selectivas en dos reuniones hípicas de distintos hipódromos.

Y es que en menos de dos meses que han transcurrido del presente año, ya Joel Rosario ha logrado ganar en ocho stakes, tres de ellos de grado y de esas 8 selectivas, 6 son obtenidas por el dominicano en solo dos reuniones hípicas, la del sábado 17 de febrero en el hipódromo de Fair Grounds, en Louisiana y la del domingo 18 de febrero en el Hipódromo de Sunland Park, en Nuevo México.

Rosario en la octava carrera del sábado en Fair Grounds, el Colonel Powell Stakes, logra el triunfo con Minnesota Ready (More Than Ready), ejemplar de 5 años que entrena Thomas Amoss para las sedas de Richard Cotton Jr., y posteriormente en la duodécima carrera, el Fair Ground Stakes (G3) logra la victoria con Beatbox (Pioneer of the Nile), entrenado por Cherie DeVaux para los propietarios Rob Cornestro y Jeff Ganje.

Al día siguiente, domingo 18 de febrero, Rosario gana con 4 de sus 5 conducidos en el Hipódromo de Sunland Park. En la quinta carrera, Harry Henson Handicap, impone a Flying Conecction (Nyquist), del entrenador Todd Fincher. En la sexta carrera, el Bill Thomas Memorial Stakes, se lleva el triunfo con Jaxon Traveler (Munnings), del establo de Steven Asmussen, en la séptima carrera, la Sunland Park Oaks, gana con Recharge (Gun Runner) también para el trainer Steven Asmussen y en la octava prueba, el Enchantress Stakes vence con Payingoffmymarker (Marking), del entrenador Todd Fincher.

Joel Rosario completa así dos reuniones consecutivas de carreras en dos hipódromos distintos de Estados Unidos en los que gana seis (6) stakes.

Rosario no registra compromisos esta semana en Estados Unidos y trascendió este lunes que estaría viajando a Riyadh, Arabia Saudita, para estar presente los días 23 y 24 de febrero en el Hipódromo King Abdulaziz, donde cumplirá entre otros compromisos, con la monta del ejemplar Isolate (Mark Valeski) en la Saudi Cup, la carrera mejor premiada del mundo con $20 Millones de Dólares a repartir.