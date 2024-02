Jockey latinoamericano ganador del Eclipse consigue monta para la Saudi Cup

Ganador del Premio Eclipse como mejor jockey en 2021, triunfador en tres competencias de la triple corona norteamericana y en 15 de las Breeders´Cup, el gran jinete dominicano Joel Rosario, ha sido llamado a cumplir compromiso de monta en la carrera mejor premiada del mundo, la Saudi Cup (G1) a disputarse en el hipódromo King Abdulaziz en Riyadh, Arabia Saudita.

Joel Rosario ha sido contratado para conducir a Isolate (Mark Valeski) de RRR Racing para la gran carrera de los $20 millones el próximo sábado en el Hipódromo King Abdulaziz, confirmó su agente Ron Anderson en un mensaje de texto el lunes. Isolate, de 6 años, hizo sus primeras 12 actuaciones de su campaña en los EE. UU. para Reeves Thoroughbred Racing, ganando dos de sus primeras cinco para la entrenadora Kathy Ritvo antes de unirse al establo de Tom Amoss.

Isolate, ejemplar criado en Florida, obtuvo cuatro victorias en siete salidas para el establo de Amoss, ganando el Work All Week S. en Hawthorne y el Tale of the Cat S. en Saratoga, antes de un segundo puesto en el Louisville Thoroughbred Society S. en 2022. Posteriormente fue adquirido por RRR Racing del jeque Rashid bin Humaid Al Nuaimi y entregado al entrenador Doug Watson en Dubai.

Isolate luego de arribar en el segundo puesto en un par de carreras de grupo para sprinters en Meydan, con más distancia logró una impresionante victoria en la Godolphin. Mile (G2) con Tyler Gaffalione en los estribos. Desde entonces sólo ha hecho una aparición, otra victoria en el Al Maktoum Mile (G2) en Meydan el 22 de diciembre de 2023.

Isolate originalmente no estaba en la nómina de la Saudi Cup, pero obtuvo el cupo cuando Aidan O'Brien eligió redirigir al talentoso caballo de grama Luxemburgo (Ire) (Camelot {GB}) a la Neom Turf Cup (G2). Rosario también conducirá a Bold Journey (Hard Spun) en el Riyadh Dirt Sprint G3), informó Anderson. Ganador del Fall Highweight H. (G3) y Gravesend S. en sus dos apariciones más recientes, Bold Journey es entrenado por Bill Mott.

Rosario viene de ganar seis clásicos durante el fin de semana, incluyendo con Beatbox (Pioneerof the Nile) el Fair Grounds S. (G3) y arribó segundo en el Risen Star S. (G2) de Fair Grounds sobre Track Phantom (Quality Road).

Con información de TDN