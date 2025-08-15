Julio Urías volverá a la acción profesional con este equipo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo mexicano Julio Urías planea volver al béisbol profesional en la próxima temporada del beisbol invernal. Después de un periodo de inactividad debido a una sanción, el ex-lanzador de los Dodgers de Los Ángeles busca retomar el ritmo competitivo y demostrar que todavía tiene mucho que ofrecer en el diamante.

Urías, quien pasó ocho campañas en las Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles, se consolidó como uno de los brazos más talentosos de su generación, llegando a ser pieza clave en la conquista de la Serie Mundial de 2020. Su experiencia y calidad lo han convertido en un referente para el béisbol mexicano en el extranjero.

Julio Urías jugará en México

Según reportó Francys Romero, el sinaloense Urías ha sido incluido en el roster preliminar de los Tomateros de Culiacán para la temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico. La noticia ha despertado gran expectación entre los aficionados, quienes ven en su regreso una oportunidad única de verlo lanzar en territorio mexicano después de varios años de carrera en Estados Unidos.

El retorno de este lanzador zurdo al circuito invernal podría representar un impulso importante para la novena culichi, que busca reforzar su rotación de pitcheo de cara a una campaña competitiva. Además, su presencia aportará experiencia a un equipo con aspiraciones de título, así como una atracción especial para los fanáticos en cada salida.

Con su regreso, Julio Urías no solo intentará recuperar sensaciones sobre la lomita, sino también reconectar con la afición mexicana que lo ha seguido desde sus inicios. La expectativa ahora está puesta en cuándo y cómo será su primera apertura de la temporada, un momento que promete ser de alto impacto para la Liga Mexicana del Pacífico.

De por vida en Grandes Ligas, este lanzador dejó efectividad de 3.11, con récord de 60-25, cuatro salvados y 710 ponches en 158 juegos.