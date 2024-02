Un ejemplar criado en Florida correrá la carrera más rica del mundo

Tal vez pocos sospechaban cuando debutó con una victoria en Gulfstream Park como dosañero, el 6 de agosto del año 2020, que aquel potro hijo de Mark Valeski en Tranquil Song por Unbridled´s Song que costó $70.000 en las subastas de Keeneland, alguna vez estaría en el partidor para correr la carrera más rica del mundo en Arabia Saudita, como estará Isolate el próximo sábado en el Hipódromo King Abdulaziz de Riyadh.

Isolate gana sus dos primeras carreras en Estados Unidos, en el establo de Katherine Ritvo para el Reeves Thoroughbred Racing. En 2021 es transferido a la cuadra de Thomas Amoss con quien gana 4 carreras en 7 actuaciones, dos Allowance en Fair Grounds, el Work All Week Stakes (Black Type) en Hawthorne y el Tale of the Cat Stakes (Listed) en Saratoga.

Su última actuación en USA fue un segundo puesto en el Louisville Thoroughbred Society Stakes (Black Type), en Chrchill Downs, luego del cual es vendido al Jeque Rashid bin Humaid Al Nuaimi, propietario del Rrr Racing con quien inicia campaña entrenado por Doug Watson en el Meydan Racecourse de Dubai.

Isolate incia su campaña con dos segundos lugares, primero en el Al Shindagha Sprint (Gr. 3) y luego en el Mahab Al Shimaal (Gr. 3). Cuando en inscrito en carreras de mayor distancia, gana la Godolphin Mile (Gr. 2) en 25 de marzo de 2023 y también vence en el Al Maktoum Mile (Gr. 2) del pasado 23 de diciembre en Meydan. Su triunfo en la Godolphin Mile de 2023 fue calificado como impresionante.

Ahora entra Isolate a la Saudi Cuo como elegible, al decidir el entrenador Aidan O'Brien correr al gran caballo de grama Luxemburgo (Ire) (Camelot {GB}), que inicalmente fue probable corredor en la Saudi Cup, a la Neom Turf Cup (G2). Esto permite que el hijo de Mark Valeski criado en Florida por Woodford Thoroughbreds, entre a la carrera, a la que le ha sido asignada la monta del jockey Eclipse Award dominicano Joel Rosario, para disputar la carrera mejor premiada del mundo el próximo sábado 24 de febrero de 2024.