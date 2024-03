Astro de la fusta alcanza nuevo récord en Estados Unidos para su brillante carrera

Considerado por muchos el mejor jockey de la historia, Lanfranco Dettori, el astro italiano, causó conmoción en el mundo del turf a finales de 2022, cuando anunció que se retiraría de la profesión en 2023, decisión de la que se retractaría en 2023 luego de un año con unas cuantas conquistas clásicas, como el Champion Stakes (G1) en Ascot con King of Steel y la Breeders´Cup Filly and Mare Turf (G1) en Santa Anita Park con Inspiral.

Dettori inicia en 2024 campaña en California, Estados Unidos y en lo que va del año 2024 ha ganado 23 carreras y producido la cantidad de $2,007,770. Entre las victorias de Dettori en Santa Anita Park se incluyen 4 stakes y 3 de ellos carreras de grado. El primero de los stakes en el que vence Dettori fue Las Cienagas stakes (G3), el 14 de enero, prueba donde sorprende con el ejemplar Honey Pants (Cairo Prince) entrenada por Philip D´Amato.

Frankie Dettori ganaría luego el 18 de febrero el Spring Fever Stakes a bordo de Big Pond (Mr Big), entrenado por Tim Yakteen, pero el pasado domingo 3 de marzo, el astro italiano alcanza un nuevo récord en su carrera, al completar una hazaña que solo 3 jockeys han logrado en la historia del hipismo norteamericano y ninguno había podido lograr desde el año 2006.

El italiano Lanfranco Dettori el domingo 3 de marzo, logra el doblete, al llevarse dos de las carreras más importantes del calendario hípico de Santa Anita Park. Dettori gana el San Felipe Stakes (G2), sexta carrera del programa, prueba clasificatoria al Kentucky Derby, con el ejemplar Imagination (Into Mischief) que vence en cerrado duelo a su compañero de establo Wine Me Up, guiado por el mexicano campeón de California, Juan José Hernández.

Luego en la octava carrera, la de mayor premiación y gradación, el Santa Anita Handicap (G1) de $400.000, Dettori vuelve a protagonizar un emocionante final, al vencer en plena sentencia al argentino Subsanador que amenazaba con venirse hasta la raya, con el caballo Newgate (Into Mischief), logrando así un nuevo récord para su carrera, al ser el cuarto jinete en la historia que logra ganar estos dos prestigiosos stakes, cometido que cosecha en dupla con el legendario entrenador Bob Baffert en ambos compromisos.

Antes solo 4 luminarias de la fusta, Bill Shoemaker en 1980 con Spectacular Bid y Raise a Man, David Flores en 1997, con el brasileño Siphon y Free House y Corey Nakatani en 2006 con Lava Man y A P Warrior, habían logrado vencer en el mismo año tanto en el San Felipe Stakes como en el Santa Anita Handicap. Este nuevo logro de Frankie Dettori hace ver cada vez más lejana aquella decisión de retirarse de la profesión, que a la luz de sus nuevas hazañas en Estados Unidos, parece estar prolongándose por un buen tiempo más hacia el futuro.