Aquí el Best Bet y los Tips Gulfstream Park 06-03-2024

Ocho competencias se han programado para este miércoles 6 de marzo en el hermoso escenario de Hallandale Beach, jornada en la cual se disputarán tres de las competencias sobre pista sintética o tapeta, dos sobre superficie de grama y tres más en la pista principal de arena.

El promedio de inscritos por carrera es de 7,9 y la prueba mejor rentada es la séptima carrera, un Allowance Optional Claiming para ejemplares de 3 años en distancia de 1000 metros sobre la grama, con premiación a repartir de $91.000.

La reunión hípica comenzará a 1:10 pm (Hora Este USA), equivalente a las 2:10 pm. (Hora Venezuela) y en la misma se ha programado el popular juego del Pick Six, que iniciará en la tercera carrera del programa, pautada para las 2:08 pm (Hora Este USA), que corresponde a las 3:08 pm. (Hora de Venezuela).

Aquí detallamos nuestros seleccionados para las seis carreras válidas del Pick Six, denominado en Gulfstream Park como Rainbow Six, selección que a la vez funciona para combinar el Late Pick Five, Late Pick Four y los Pick 3 y Daily Doubles programados dentro de estas seis competencias.

Tercera Carrera. 5. Backchat. En su penúltima ganó muy bien con Irad Ortiz Jr. que lo conduce nuevamente. 6. Broken Spur. Es la velocidad de la carrera y Junior sabe como administrar sus energías 3. Sunshine Frolic. Lo ha hecho bien en el lote, debe decidir al final.

Cuarta Carrera. 4. Peace Cruiser. Ya tiene dos buenas actuaciones luego de reaparecer, nos luce como fuerte rival. 3. Sidamara. Debutante del Juddmonte que entrena Bill Mott, palabras mayores. 2. Exhilarate. La otra de Bill Mott y lleva monta de confianza en su establo.

Quinta Carrera. 4. Dontbesoogruchy. Viene de buen segundo con Irad Ortiz Jr. que va por otro intento con muchísima opción de cristalizar. 3. Ike´s Gamble. Es veloz y consistente y lo repite Gaffalione. 10. Cacique Abarrio. Es batallador y se entiende con el jockey.

Sexta Carrera. 3. Wicked Mercury. Va por la tercera al hilo y ahora con Irad Ortiz Jr., difícil de derrotar. 1. Sals Dream Girl. En su penúltima sobre la tapeta arribó cerca, Sáez la mantendrá cerca para intentar liquidar al final.

Séptima Carrera. 5. Refuel. Veloz potro hijo de Hard Spun que mostró gran aptitud de velocista gramero en el debut. Entrena Pletcher para el St.Elias y el Repole y conduce Sáez. Correrá como nuestro Best Bet para la jornada del miércoles en Gulfstream Park.

Octava Carrera. 1. Castellana. Tiene velocidad, conoce la superficie y la repite el mexicano Paco López. 3. Lady Monique. Ha corrido contra ejemplares de mayor clasificación y si se adapta a la arena, será dura rival. 4. My Sarasota Queen. Si la dejan marcar el ritmo de la carrera puede ponerse difícil de alcanzar.

En resumen, esta es la combinación recomendada para el miércoles 6 de marzo en Gulfstream Park.

3a) 3-5-6

4a) 2-3-4

5a) 3-4-10

6a) 1-3

7a) 5

8a) 1-3-4