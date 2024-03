¡Insólito! 12 jinetes suspendidos en esta misma carrera

En una carrera que conmocionó a la comunidad hípica, 12 jinetes recibieron suspensión por parte de los comisarios. Los 12 jockeys quedaron muy por detrás del ejemplar Wrecking Ball Paul en una competencia sobre arena en Dundalk, en Irlanda, el viernes 1 de marzo.

Montado por Kevin Healy, de 17 años, el ejemplar de 18-1 en pizarra llegó a la meta como un ganador indiscutible por 15 cuerpos. Sus compañeros de carrera estaban en problemas porque no les dieron oportunidad a sus monturas de acercarse al ganador.

El informe de los comisarios decía: "Habiendo tenido en cuenta el historial de cada corredor individual a este respecto, los comisarios del día de la carrera suspenden a los siguientes jinetes durante cinco días: Sr. P.A Dunne, Sr. H.C Swan, Sr. A.P Ryan, Sr. F Maguire, Sr. A Harvey, Sr. B.M Coonan, Miss G Benson, Mr J.L Gleeson, Mr R James, Miss A.B O'Connor, Mr S.P Queally y Mr P Hanlon."

Una supuesta farsa en las carreras de caballos en Irlanda, con12 de 13 jinetes suspendidos después de que Wrecking Ball Paul obtuviera la una victoria en la que los corredores detrás de Kevin Healy, que consiguió una gran ventaja, nunca pusieron en peligro su triunfo, corriendo siempre lejos.

Healy le dijo a Racing TV: "Lo hizo muy bien y en realidad no me di cuenta de la diferencia que había sacado hasta que llegué a la curva final, entonces supe que no tenía rivales y no estaba demasiado preocupado. Estoy encantado de conseguir mi primer ganador. Era mi tercer viaje y fue fantástico conseguir la victoria. Es un caballo resistente".