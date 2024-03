Caballo a Caballo los probables contendientes en el Tampa Bay Derby de este sábado

Es la única clasificatoria al Kentucky Derby esta semana en Estados Unidos, el Tampa Bay Derby (G2), a disputarse este sábado 9 de marzo en el Hipódromo de Tampa Bay Downs, otorgará 50 puntos al ganador de la carrera, 25 al segundo, 15 al tercero, 10 al cuarto y 5 puntos al ejemplar que arribe en la quinta posición.

El Tampa Bay Derby (G2) es el principal de 6 stakes a correrse este sábado en Tampa Bay Downs y han sido considerados como probables entre los nominados a la carrera un total de diez potros, con Todd Plecher y Chad Brown como los dos entrenadores con más de un ejemplar probable a la carrera, con dos cada uno.

El entrenador más ganador del Tampa Bay Derby ha sido Todd Pletcher, con seis victorias (2004, 2013, 2015, 2016, 2017, 2023) y hay 6 jockeys que lo han ganado en dos ocasiones Richard Migliore (2000, 2001), Pat Day (1998, 2004), Eibar Coa (2003, 2008), Daniel Centeno (2009, 2014), John Velazquez (2013, 2015) y Jose Luis Ortiz (2017, 2019). Aquí detallamos los 10 probables contendientes a la codiciada carrera de este sábado, con $400.000 por repartir.

No More Time (Not This Time) (José Francisco D´Angelo) Ganador del Sam F Davis (G3) en Tampa Bay Downs.

Domestic Product (Practical Joke) (Chad Brown) Viene de arribar segundo de Hades (Awesome Slew) en el Holy Bull Stakes (G3) de Gulfstream Park.

Drip (Good Magic) (D. Whitworth Beckman) Ganador de Maiden Special Weight en su debut en Fair Grounds.

Everdoit (Gary D) (Kevin Rice) Ganador de un Maiden Special Weight en Tampa Bay Downs.

Good Money (Good Magic) (Chad Brown) Ganador de Maiden Special Weight en su debut en Tampa Bay Downs.

Bail Us Out (Lookin At Lucky) (Todd Pletcher) Ganador de Maiden Special Weight en Gulfstream Park el 3 de febrero.

Heartened (Street Boss) (Todd Pletcher) Ganador de Maiden Special Weight en Tampa Bay Downs.

Northshore Drive (Fort Loudon) (Carlos David) Ganador de Maiden Special Weight como dosañero en Gulfstream Park.

Gime Me Liberty (Constitution) (Robertino Diodoro) Viene de dos segundos lugares en Maidens de Oaklawn Park.

Tour Guide (Accelerate) (Saffie Joseph Jr.) Ganador de Maiden Optional Claiming en Gulfstream Park el 4 de febrero.