Daniel Centeno gana en Tampa Bay con ejemplar de entrenador venezolano

La sexta competencia de la dominical en el óvalo de Tampa Bay Downs reservada ejemplares de dos años, en distancia de 1.200 metros, fue ganada por el potro Apollo Code, con la monta del venezolano Daniel Centeno, y entrenado por el también criollo Jorge Delgado, en una carrera que duró 1:11.92 y los dividendos de la misma fueron de $4.00 a ganador y $2.60 a place.

Fue la primera victoria de la carrera pistera del dosañero en tres presentaciones que realizó en el 2023, el cual pertenece al Lea Farms. Apollo Code es un producto de Honor Code en Run a Dubb Dubb por Harlintong que generó $30,580 en su primera campaña pistera para sus propietarios.

Por su parte, el látigo criollo Daniel Centeno el año con un total de 104 triunfos en su temporada número 20 en Estados Unidos, donde colecciona más de 3,000 victorias y completó su 18 año con 100 o más lauros en el año en los óvalos norteamericanos.

Apollo Code inició la carrera en el tercer puesto detrás de Suit Me Up Charlie y More tan Destiny, en los primeros 400 metros, luego de retrasar un poco en la media milla, comenzó con un remato que le sirvió para ganar por fotografía por delante de Sir Mi Tolee y Suit Me Up Charlie, la superfecta la cerró Blast Radius.