Lanfranco Dettori pospone su retiro como jinete por este motivo

El jockey Lanfranco Dettori decidió retirarse de la profesión que ha ejercido durante más de 30 años y en la cual ha triunfado en muchos eventos clásicos del planeta. Sin embargo, este jueves 12 de octubre anuncia de manera abierta que seguirá sobre los caballos purasangre de carrera en el año 2024 y esta es la razón que alega para posponer su retiro.

Nativo de Milán, “Frankie” Dettori con 52 años de edad es una de las grandes leyendas del sillín. Su figura siempre ha sido equiparada con la de jinetes europeos como los ingleses Lester Piggot, Pat Eddery, Willie Carson, Walter Swinburn y el francés Yves Saint-Martin, entre otros. En un post colocado en su cuenta de la red social X (Twitter) Dettori manifiesta: “Ahora, a medida que nos acercamos al 21 de octubre, que será mi último día en Inglaterra, me lo he pensado mejor, he hablado con mi mujer y mis padres de que quiero seguir un poco más en California, donde he pasado un invierno tan bonito”.

De esta manera, Dettori se radicará por completo durante la próxima temporada y su sueño es poder montar en el Kentucky Derby 2024. “No habrá Guineas (primero de la Triple Corona en Inglaterra) para mí. Quiero un caballo para el Derby de Kentucky, estoy dando a América mi compromiso total. Ahora mis hijos pueden cuidar de sí mismos, quiero viajar y eso me emocionar estar en aguas desconocidas", apunta el múltiple campeón de la estadística en Gran Bretaña.