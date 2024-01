Así actuaron los ejemplares suramericanos este viernes en Dubai

Con un stakes de Grado 2 y otro de Grado 3, estuvo adornada la programación de este viernes 5 de enero en el hipódromo de Meydan en Dubai, sede de una de las carreras más ricas del mundo: la Dubai World Cup (G1) que este año será el sábado 30 de marzo.

En esas nueve carreras, participaron varios purasangres procedentes de distintos países suramericanos, algunos de ellos con campaña en los Emiratos Árabes desde hace tiempo. El primero de los que incursionó fue el argentino Eye On The Prize, montado por Jose Da Silva y que compitió en la cuarta carrera, el Reve Handicap en 2.000 metros en arena. El hijo del triplecoronado chileno Il Campione no pudo en esta oportunidad y terminó último a 17 ¾ cuerpos del ganador Nevershow Weakness.

Luego, en el Jumeirah Guineas Trial, quinta carrera de la noche, el también argentino Athan realizó una buena carrera al terminar tercero a casi dos cuerpos del vencedor Legend Of Time. Fue una prueba en 1.400 metros en césped.

En la Zabeel Mile (G2) en una milla en grama, el uruguayo El Patriota sacó la casta y se mandó un excelente tercer puesto a medio cuerpo de San Donato. Jim Crowley fue el jockey de seis años hijo del argentino Ecólogo. En esa misma prueba, participó Es Unico, el brasileño de cuatro años que terminó octavo y el experimentado purasangre chileno First Constitution, que figuró en la undécima casilla algo distanciado del vencedor.

En la octava de la noche, el potro uruguayo Quartier realizó la mejor actuación de los suramericanos al perder por unos tres cuartos de cuerpo la UAE 2000 Guineas Trial. Quartier, pensionado de Julio Olascoaga, fue latigueado por José da Silva con 59.5 kilos. Ma Yetal, potro estadounidense, fue el ganador, pero este fue sometido a un reclamo el cual desestimaron los comisarios.