Vancouver Whitecaps FC recibe con tambores y plumas a Thomas Müller (+Video)

Uno de los astros del fútbol alemán y mundial llegó esta semana a la Major League Soccer (MLS, por sus siglas en inglés). Hablamos del delantero Thomas Müller quien tras años de gloria en Europa y con el ocaso de su carrera cerca, decidió cambiar de continente para mostrar sus últimas pinceladas en el engramado.

El artillero alemán llegó al Whitecaps FC procedente del todo poderoso Bayern Múnich. El equipo canadiense que compite en la MLS presentó este jueves 14 de agosto a Müller como su gran fichaje para luchar los playoffs y título 2025.

La noche previa, Müller fue recibido por muchos fanáticos en el aeropuerto, entre ellos un grupo de la comunidad indígena, quienes lo escoltaron vestidos con un traje típico, plumas y tambores. El alemán se tomó fotos con jóvenes y firmó autógrafos mientras caminaba por la terminal aérea.

Palmarés de Müller

Llega a América con una mochila llena de títulos que incluyen: 13 títulos de la Bundesliga, seis Copa de Alemania, ocho Supercopa de Alemania, dos títulos de la Liga de Campeones, dos Mundiales de Clubes y la Copa Mundial FIFA con Alemania en 2014.

Qué dijo en su presentación

Müller que fue presentado este jueves ante la prensa en sede del equipo, donde señaló que tiene mucho que demostrar pese a que su exitoso palmarés en 17 años de carrera han levantado muchas expectativas. "Siempre fui competitivo toda mi vida, y mi pasión es jugar, jugar al fútbol”, dijo el veterano atacante. “Y mi cuerpo, incluso en esta etapa de mi carrera, se siente demasiado bien para retirarme", reseñó la página de la MLS sobre lo que dijo.

Agregó que una de las razones que lo motivó a unirse a los "Caps" es la gran oportunidad "de ganar títulos en el futuro" muy pronto. esto a referencia a la gran temporada del club canadiense que hace vida en la MLS.

Aunque el director técnico del equipo, Jesper Sørensen, no confirmó la disponibilidad de Müller para el domingo contra Houston Dynamo FC (9 pm hora de Venezuela), la llegada del fichaje más importante en la historia de los Whitecaps hizo que se agotaran las entradas en el estadio BC Place.

Posición en la tabla del Whitecaps FC

El conjunto de Vancouver es el segundo de la Conferencia Este y uno de los candidato al título de la primera división de Estados Unidos, que en la última década se ha revalorizado con jugadores provenientes de Europa y que no han encontrado espacio en los grandes clubes del denominado viejo continente.

Esta será la primera travesía del alemán fuera de su país, ya que ha hecho toda su carrera profesional con el Bayern Múnich.

