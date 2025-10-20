¡Tragedia en el Baloncesto! Ira de los aficionados cobra la vida del conductor de un autobús

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia ha sacudido al baloncesto italiano luego del partido de la Serie A2 (segunda división) que disputaron el RSR Sebastiani Rieti y el Estra Pistoia. El encuentro, conquistado por el club visitante, culminó con un episodio trágico con el autobús que transportaba a los aficionados toscanos, el cual fue atacado con piedras y objetos a su salida de Rieti.

Un grupo de personas, supuestamente seguidores del equipo rival, habrían lanzado piedras y otros objetos contra el vehículo. Uno de los objetos era un ladrillo el cual impactó sobre la ventana del autobús en el lado donde se encontraba el segundo conductor, lo alcanzó de lleno. Pese a los prolongados intentos para reanimarlo en el lugar, el hombre falleció por las heridas.

Condenan los hechos

El Estra Pistoia, a través de un comunicado oficial, manifestó "profunda conmoción y consternación por el trágico desenlace".

Mientras que, la RSR Sebastiani Rieti también se pronunció condenando el ataque y destacando que "se trata de un episodio gravísimo, ajeno a los valores del deporte".

De igual forma, la Federación Italiana de Baloncesto (FIP) ha expresado sus "más sentidas condolencias", detallando lo ocurrido como "un acto insensato". Cabe destacar que la institución deportiva aseguró que le dará seguimiento a las investigaciones, de igual forma destacó que estaría dispuesta a adoptar las medidas necesarias una vez se esclarezcan los hechos.