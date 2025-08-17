El dilema del Getafe a pocas horas de arrancar la temporada

Suscríbete a nuestros canales

El Getafe vive una situación crítica a pocas joras de arranca su temporada en LaLiga con una situación crítica. El técnico José Bordalás solo tiene 13 jugadores disponibles para el encuentro de esta tarde frente al Celta de Vigo en Balaídos, tras los problemas de las inscripciones provocados por las limitaciones del fair play financiero. Incluso, el club no ha dado a conocer la lista de convocados para el partido.

Tan solo restan pocas horas para el inicio del partido y solo hay 15 futbolistas de la primera plantilla inscritos en LaLiga. Pero el dilema no termina allí, entre los disponibles esta Domingos Duarte, quien está sancionado, mientras que Borja Mayoral está de baja por lesión, lo que lleva al técnico azulón a solo tener 13 hombres disponibles.

De los jugadores aptos, están David Soria y Letacek, quienes son porteros, y Peter Federico y Álex Sola, no son piezas que figuran en el esquema del entrenador.

El club madrileño vive una situación crítica para su primer encuentro de LaLiga esta temporada. Pese a haber concretado nueve incorporaciones este verano, solo Mario Martín y Liso han podido ser inscritos. Los demás no tienen la habilitación para jugar: Sancris, Juanmi, Kiko Femenía, Abqar, Neyou y Javi Muñoz.

Se repite la historia

El Getafe, ha vuelto a repetir el episodio de la temporada pasada, cuando inicio LaLiga en San Mamés con solo 18 jugadores disponibles, de los cuales tres eran guardametas. La historia se vuelve a suceder, pero esta vez con un margen más estrecho.