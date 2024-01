Copa del Rey: Esto fue lo que dijo Carlo Ancelotti luego de la derrota del Real Madrid ante el Atlético

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, no dejó ningún reproche a sus jugadores tras la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey en casa del Atlético de Madrid, aseguró que "más no se podía hacer por muchas cosas", y reconoció que acusaron el mayor desgaste en la prórroga tras "un pecado de juventud".



"No es sencillo valorar este partido. Hemos jugado muy bien, hemos luchado hasta el final para levantar dos veces la desventaja pero hemos perdido por arriesgar en una jugada innecesaria. En una pérdida de balón que nos ha castigado. Ha sido un partido muy bueno por nuestra parte, más no se podía hacer por muchas cosas", aseguró en rueda de prensa.

Preguntado por la actuación arbitral, no dejó ninguna queja Ancelotti, que elogió al Atlético de Madrid sin reproche alguno a sus futbolistas.



"No sé si es justa la eliminación. El Atlético ha hecho un esfuerzo tremendo como nosotros, ha competido y luchado cada balón. Nadie merecía perder pero hemos perdido nosotros y tenemos que mirar adelante. Lo hemos dado todo, no tengo nada que reprochar. Como en todos los derbis hay lucha pero al final ha sido un partido correcto", valoró.

"No quiero hacer análisis individuales. Se podía hacer mejor cuando el partido estaba empatado, teníamos el control y no necesitábamos forzar demasiado las jugadas y a veces lo hemos hecho. Ha sido un pecado de juventud y ha sido la clave", añadió.



El mayor desgaste por jugar un partido más en la Supercopa de España y el largo viaje de vuelta de Riad, con menos tiempo para la preparación del encuentro, lo acusó el Real Madrid en la prórroga según su técnico.



"El equipo obviamente tenía desventaja con el Atlético porque han tenido una semana para preparar el partido. A nivel físico ellos tenían un poco más pero el equipo ha luchado hasta el minuto 120 sin parecer cansado. Ahora tenemos tiempo para mejorar nuestra condición física", dijo.