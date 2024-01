Carlo Ancelotti habla sobre los errores que condicionaron el partido ante el Atlético de Madrid (+Declaraciones)

El Real Madrid cayó eliminado de la Copa del Rey 2024 ante su rival de ciudad el Atlético de Madrid 4 goles a 2, equipo que demostró ser superior en muchos tramos del partido, logrando tomar revancha de la semifinal de la Supercopa de España celebrada en Arabia Saudita hace una semana.

Ante esto, el entrenador merengue, Carlo Ancelotti, compadeció en la rueda de prensa post-partido y explicó las razones por la que el conjunto blanco no pudo llevarse la victoria en el Estadio Cívitas Metropolitano, "Hemos jugado muy bien, hemos luchado, hemos recuperado dos veces la desventaja... Hemos tenido dos palos, un gol anulado... Perdimos cuando teníamos el partido controlado, por una pérdida de balón".

Asimismo, mencionó estar muy satisfecho por el rendimiento que mostraron los futbolistas y haber disfrutado de un derbi donde, para él, ninguno mereció perder, "El Atlético, como nosotros, ha hecho un esfuerzo tremendo. Nadie merecía perder. Hemos perdido nosotros, pero tenemos que mirar adelante. Lo hemos dado todo, no tengo nada que reprochar. Como en todos los derbis hay luchas, pero al final ha sido un partido correcto”.

En cuanto, a los errores que produjeron los tres primeros goles de los colchoneros manifestó que la inocencia en algunas jugadas fueron la clave de todo, "Yo no quiero hacer más análisis individual aquí. Se podía hacer mejor cuando el partido estaba en empate, no necesitábamos forzar tanto las jugadas y lo hemos hecho. Pecamos de juventud, la clave ha sido esta”.

El partido de Vinícius Júnior y las polémicas con el Cholo Simeone

Un tema que se está siendo muy recurrente en los últimos partidos es el tema del extremo brasileño, quien durante los encuentros suele encararse con los rivales, aficionados e incluso entrenadores, algo que se repitió en este duelo y opacó la buena actuación que tuvo en el compromiso, siendo clave para el gol de Joselu que mandó el juego a la prórroga.

Sobre esto, el técnico italiano recalcó que con el tiempo mejorará esta faceta, "Poco a poco va a aprender esto. Ha tenido muchos duelos y a veces no eres capaz de tener la cabeza fría. Es entendible esto. Para mí no ha pasado nada, ha jugado muy bien, ha luchado... No me he dado cuenta de nada con el Cholo".

¿Revancha en el Santiago Bernabéu?

Durante toda la conferencia el estratega de 64 años aseguró que los rojiblancos tuvieron un poco de ventaja por haber llegado más fresco a la eliminatoria, pero que para el derbi del próximo 4 de febrero en el Estadio Santiago Bernabéu por la Liga EA Sports será muy distinto, "Teníamos desventaja con el Atlético porque han tenido una semana para preparar el partido y a nivel físico tenían un poco más. Pero hemos competido hasta el 120 y no parecía que estuviéramos cansados. Ahora tenemos dos semanas para trabajar bien y mejorar nuestra condición”.

Por último, expresó que ahora toca pasar página y preparar los siguientes juegos de la competición liguera, "Me quedo con que ha sido un partido muy bueno por nuestra parte. Más no se podía hacer, por muchas cosas. Tenemos que pensar en recuperar bien e intentar ganar el domingo”.