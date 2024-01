Copa del Rey: Así llega Real Madrid y Atlético después de verse en la Supercopa (+Video)

Segundo roud para el clásico madridista. En el primero pegó fuerte el Real Madrid, cuando vencieron al Atlético de Madrid 5-3, en las semifinales de la Supercopa de España, trofeo dulce para los merengues, porque luego vapulearon al Barcelona en la final del certamen. Ahora, estos vecinos de Madrid, se reencontrarán para disputar otra batalla, esta vez en los octavos de final de la Copa del Rey.

Ambos estarían retomando la acción después de su paseo por Arabia Saudita (donde se celebró la Supercopa) y llegan con realidades diferentes. Por su parte, 'La Casa Blanca' llega con la moral arriba y con otro título en sus vitrinas. Sin embargo, Carlo Ancelotti no se fía porque sabe que los elogios que hoy reciben, pueden cambiarse por críticas si se quedan en el camino en el torneo copero.

"Creo que lo sabes. Es suficiente con no ganar el derbi de mañana", respondió el italiano a un periodista que le preguntó si perder contra el Atlético le podría generar comentarios negativos, pese al gran momento de los suyos, al tiempo que reconoce que ese duelo: "será un partido más complicado que en la Supercopa".

Atlético quiere redimirse

En la acera del frente, Diego Simeone también tiene también algunas consignas para sus dirigidos porque sabe que: "El rival juega muy bien, con espacios es peligroso y sin tener mucho el dominio puede ganar. Eso es jerarquía, no suerte".

El argentino admitió que su equipo debe mejorar mucho en defensa si quiere hacerse del partido, aspecto que falló en Supercopa, al recibir cinco goles y con errores notables de la zaga colchonera.

Lo positivo para Simeone es jugar en casa y con su gente, porque el compromiso será en el estadio Metropolitano, algo de lo que no pudieron disfrutar en Arabia, con efusiva presencia madridista en Riad, así como no cree que esta disputa sea clave desde lo físico: "Si hablamos de su complexión física, ellos tienen jugadores muy fuertes... pero mañana (este jueves) no es una cuestión de piernas, depende más de la velocidad mental".