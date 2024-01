Objetivo Haaland: En España revelan cómo el Real Madrid firmará al noruego (+Video)

En las oficinas del Real Madrid no detienen la marcha y ya tienen parte de sus visores puestos en lo que necesitan para la siguiente temporada. Hoy, sin un 9 con muchos mimbres, desde España dan por hecho el interés merengue en el delantero sensación en Europa: Erling Haalad.

La estrategia de 'La Casa Blanca' para hacerse de los servicios del noruego reeditaría la fórmula que aplicaron en su día con Jude Bellingham, a quien le fueron seduciendo meses atrás, antes de estampar la rúbrica en papel. Justamente, la Cadena Ser, informó que el Madrid quiere que el atacante -hoy del Manchester City- deje por escrito su deseo de vestir la camisa de 'Los Ciudadanos'.

La exclusiva la dio Paco Jo, conductor del programa SER Deportivos, quien detalló que los merengues saben de la existencia de una cláusula de salida del jugador: "Haaland tendría una cláusula para salir de la Premier, que cuántos más años pasan menor es y que está sujeta a una fluctuación económica y que el Real Madrid quiere evitar".

Un acuerdo en paz y con Bellingham

Este movimiento decidido del Real Madrid por Haaland quisiera evitar una guerra con el conjunto inglés, según agrega la noticia. Esto incluiría en la ruta, que los blancos lleguen a un acuerdo con el City por una cantidad fija, siempre y cuando el futbolista desee salir del equipo.

En la información, de la que también se hace eco el diario As, afirman que Jude Bellingham, hoy estrella madridista, sería uno de los vínculos que usaría Florentino Pérez para convencer al noruego. Incluso, aseveraron que el mediocampista es muy amigo de Haaland y mantienen comunicación constante, por haber coincidido dos años en el Borussia Dortmund.

En la nota de As, hicieron referencia a que Paco Jo declaró que la búsqueda de incorporaciones a la plantilla blanca, para la venidera campaña, no culmina ahí, porque el Madrid tiene una carpeta direccionada en fichar al lateral del Bayern Múnich, Alphonso Davies.

"El Bayern no es un club vendedor y no va a poner fácil su salida. Davies ya ha rechazado hasta cinco ofertas de renovación del club bávaro. Florentino Pérez tampoco quiere hacer una gran inversión en esta operación, y a pesar de que Mendy está contando mucho para Ancelotti, no se descarta que pudiera entrar en esa operación", dijo Paco.