¿Atletico de Madrid hará el pasillo al Real Madrid? Simeone responde a la pregunta (+Video)

El Atlético de Madrid será el primer rival que enfrentará al Real Madrid, después que los merengues se coronaran, con goleada (4-1), campeones de la Supercopa de España contra su eterno rival, el FC Barcelona. Este escenario trajo a la mesa la pregunta sobre si los colchoneros realizarán el famoso pasillo a la 'Casa Blanca' en la entrada al campo para el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey y nadie mejor que su DT, Diego Simeone, para responderlo.

El argentino fue claro y no dejó espacio a la duda ante la interrogante, menos sabiendo que ambas escuadras vivirán un clásico este jueves (18 de enero) en la casa del Atlético, el estadio Metropolitano: "Los saludaremos con respeto, pero por delante está nuestra gente".

Su frase aclaró el debate y ratifica que los colchoneros no tienen pensado ese gesto con su vecino de ciudad (Madrid). El mismo entrenador insistió que no hacer el pasillo no implica no sentir respeto por el rival: "No cambia (nada) la opinión que tengo respecto del año pasado", dijo en referencia a la ocasión anterior donde también se planteó esta posibilidad.

"Con un gran respeto al entrenador y a los jugadores como tiene que ser como colegas de profesión, pero siempre está por delante nuestra gente", aseveró, al tiempo que agregó: "El respeto a ellos es lo primero".

Su análisis del partido

Sus declaraciones también dieron espacio a lo estrictamente táctico, aspecto en el que 'El Cholo' ha probado de las dos aguas: ganarle la partida al Real Madrid y padecer la derrota. Conociendo, como conoce a su rival, sabe de las dificultades del duelo.

"El rival juega muy bien, con espacios es peligroso y sin tener mucho el dominio puede ganar. Eso es jerarquía, no suerte", dijo Simeone. Asimismo, reconoció la importancia que este encuentro sea en su casa y no como el compromiso pasado, que vivieron en Arabia Saudita sin la mayoría de su afición y que terminaron cayendo en semifinales de la Supercopa 5-3.

"Jugamos una eliminatoria en nuestra casa, podemos jugar bien y en cuanto podamos crecer y mejorar, sobre todo de parte mía, el equipo mejorará mucho", expresó el DT, que luego analizó el aspecto físico de ambas oncenas: "Si hablamos de su complexión física, ellos tienen jugadores muy fuertes como Tchouameni, Kroos, Rudiger... pero mañana (este jueves) no es una cuestión de piernas, depende más de la velocidad mental. Ojalá tengamos la velocidad mental que pide el partido".